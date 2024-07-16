Лавров в Совбезе ООН истерически потребовал снять все угрозы с России

На заседании Совбеза ООН глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что политико-дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Украины должно сопровождаться конкретными шагами, направленными на ликвидацию угроз России.

Сергей Лавров

"Политико-дипломатическое урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евроатлантического направления", — сказал Лавров.

Он заявил, что при согласовании взаимных гарантий и договоренностей "придется учитывать новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, где формируется общеконтинентальная архитектура подлинно равной и неделимой безопасности".

"Мы к поиску баланса интересов готовы", — подчеркнул министр страны-агрессора.

Более того, Лавров заявил, что действия Соединенных Штатов и их союзников якобы мешают международному сотрудничеству и построению более справедливого мира. Он подчеркнул, что Вашингтон "сделал все, чтобы взорвать основы взаимовыгодного энергетического сотрудничества России с Германией и Европой в целом".

Также он вспомнил о том, что США намерены разместить в Германии дальнобойное оружие и заявил, что Вашингтон готовит Европе "убийственную роль".

По словам Лаврова, для восстановления доверия и стабилизации международной обстановки, необходимы такие шаги, как устранение несправедливостей в мировой экономике, "серьезные, качественные перемены" в институтах глобального управления, в первую очередь ООН, а также укрепление роли других многосторонних и региональных объединений, таких как "Группа двадцати", БРИКС и ШОС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН. В Штатах он намерен провести ряд двухсторонних встреч.



