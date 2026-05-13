Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с громкими обвинениями в адрес США, заявив, что Вашингтон якобы пытается установить контроль над украинским газовым транзитом и вернуть влияние на европейский энергетический рынок через российские газопроводы.

В интервью RT India Лавров заявил, что администрация Дональда Трампа продолжает курс давления на Россию уже не как "наследие Байдена", а как собственную стратегию Белого дома. По его словам, США стремятся использовать энергетику как инструмент геополитического контроля.

Особое внимание глава российского МИД уделил теме транзита газа через Украину. Лавров утверждает, что Вашингтон "не скрывает желания" контролировать поставки российского газа по украинской территории, а также намерен усилить свое влияние на европейский рынок энергоресурсов.

Кроме того, министр заявил, что США якобы хотят выкупить у европейских компаний доли в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" по заниженной стоимости, чтобы впоследствии восстановить инфраструктуру и самостоятельно формировать цены на газ в Европе.

По словам Лаврова, аналогичная политика проводится и в отношении нефтяного сотрудничества. В частности, он обвинил Вашингтон в попытках взять под контроль проекты, которые ранее Венесуэла реализовывала совместно с Роснефть.

Глава российского внешнеполитического ведомства также признал, что сейчас между Россией и США фактически отсутствуют совместные экономические проекты, несмотря на заявления о возможном диалоге между странами.

При этом Лавров традиционно обвинил Запад в попытке "наказать" Россию через ограничения против российского газа и нефти. Он заявил, что Москва, в отличие от западных стран, якобы "никогда никого не наказывает" и всегда выполняет свои обязательства перед партнерами.

