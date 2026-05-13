Лавров раптово висунув звинувачення США щодо України: чим обурений Кремль
Лавров раптово висунув звинувачення США щодо України: чим обурений Кремль

Кремль заявив, що Вашингтон хоче контролювати транзит через Україну, викупити газопроводи РФ у Європі та диктувати ціни всьому ринку

13 травня 2026, 13:13
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава МЗС РФ Сергій Лавров виступив із гучними звинуваченнями на адресу США, заявивши, що Вашингтон нібито намагається встановити контроль над українським газовим транзитом та повернути вплив на європейський енергетичний ринок через російські газопроводи.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Лавров заявив, що адміністрація Дональда Трампа продовжує курс тиску на Росію вже не як "спадщина Байдена", а як власну стратегію Білого дому. За його словами, США прагнуть використати енергетику як інструмент геополітичного контролю.

Особливу увагу глава російського МЗС приділив темі транзиту газу через Україну. Лавров стверджує, що Вашингтон "не приховує бажання" контролювати постачання російського газу українською територією, а також має намір посилити свій вплив на європейський ринок енергоресурсів.

Крім того, міністр заявив, що США нібито хочуть викупити у європейських компаній частки в газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" за заниженою вартістю, щоб згодом відновити інфраструктуру та самостійно формувати ціни на газ у Європі.

За словами Лаврова, аналогічна політика проводиться і щодо нафтової співпраці. Зокрема, він звинуватив Вашингтон у спробах взяти під контроль проекти, які Венесуела раніше реалізовувала спільно з Роснефть.

Глава російського зовнішньополітичного відомства також визнав, що зараз між Росією та США фактично відсутні спільні економічні проекти, незважаючи на заяви про можливий діалог між країнами.

При цьому Лавров традиційно звинуватив Захід у спробі "покарати" Росію через обмеження проти російського газу та нафти. Він заявив, що Москва, на відміну від західних країн, нібито "ніколи нікого не карає" і виконує свої зобов'язання перед партнерами.

