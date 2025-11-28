Лавров впервые за последнее время появился на людях и ответил о своем "исчезновении" (ВИДЕО)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после своего длительного отсутствия снова предстал перед камерами, однако объяснил это довольно странным способом.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

По сообщениям российских СМИ, на вопрос журналистов о том, где он был и почему так долго не появлялся, Лавров не стал вступать в разговор. Он отказался от каких-либо расширенных комментариев, но, проходя мимо корреспондентов, ответил лишь короткой фразой: "Я еще пропадаю по сей день".

Больше деталей он не предоставил, поэтому реальная причина его исчезновения остается неизвестной.

В то же время, отмечается, что перед переговорами Путина и премьер-министра Венгрии Петером Сийярто в Кремле состоялся закрытый разговор между российским президентом, Лавровым и главой МИД Венгрии. Ее содержание журналистам не вскрывали. Известно лишь, что сначала участники обменялись несколькими словами, стоя, после чего сели за стол и общались почти 45 минут.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин ответил об исчезновении Лаврова . Путин во время брифинга после визита в Кыргызстан спросили, "куда исчез Лавров?" и правда ли, что после разговора с Рубио попал в немилость. Но глава Кремля отрицал эту информацию и назвал ее "дурой".

"Он уже неделю не появляется на ваших международных визитах. СМИ пишут, что он попал в немилость якобы за неудачный разговор с Рубио. Что скажете?", — сказал пропагандист.

Но глава Кремля все возразил.



"Да, это какая-то чушь. Он не попал ни в одну немилость, но у него свой график работы. Он доложил мне, сказал, чем он будет заниматься, в какое время он этим занимается. Готовится к встрече с американскими партнерами", — принялся оправдываться Путин.