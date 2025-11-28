logo_ukra

Лавров вперше за останній час з'явився на людях та відповів про своє "зникнення" (ВІДЕО)
НОВИНИ

Лавров вперше за останній час з'явився на людях та відповів про своє "зникнення" (ВІДЕО)

У міністра російського МЗС Лаврова була особиста розмова з Путіним та Сійярто

28 листопада 2025, 17:17
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров після своєї тривалої відсутності знову з’явився перед камерами, однак пояснив це доволі дивним способом.

Лавров вперше за останній час з'явився на людях та відповів про своє "зникнення" (ВІДЕО)

Сергій Лавров (фото з відкритих джерел)

За повідомленнями російських ЗМІ, на запитання журналістів про те, де він був і чому так довго "не з’являвся", Лавров не став вступати у розмову. Він відмовився від будь-яких розширених коментарів, але, проходячи повз кореспондентів, відповів лише короткою фразою: "Я ще пропадаю досі".

Більше деталей він не надав, тому реальна причина його "зникнення" залишається невідомою.

Водночас зазначається, що перед переговорами Путіна та прем’єр-міністра Угорщини Петером Сійярто у Кремлі відбулася закрита розмова між російським президентом, Лавровим і главою МЗС Угорщини. Її зміст журналістам не розкривали. Відомо лише, що спершу учасники обмінялися кількома словами стоячи, після чого сіли за стіл і спілкувалися майже 45 хвилин.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін відповів про зникнення ЛавроваПутін під час брифінгу після візиту до Киргизстану  спитали,  "куди зник Лавров?" і чи правда, що він після розмови із Рубіо потрапив у немилість. Але очільник Кремля заперечив цю інформацію та назвав її "дурницею".

"Він уже тиждень не з'являється на ваших міжнародних візитах. ЗМІ пишуть, що він потрапив у немилість нібито за невдалу розмову з Рубіо. Що скажете?",- сказав пропагандист.

Але очільник Кремля усе заперечив.

 "Та, це якась нісенітниця. Він не потрапив у жодну немилість, але у нього свій графік роботи. Він доповів мені, сказав, чим він буде займатися, в який час він цим займається. Готується до зустрічі з американськими партнерами",- взявся виправдовуватися Путін.

 



