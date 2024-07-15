Лавров вспомнил о Буче: что требует

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Slava Kot
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что потребует на заседании ООН объяснений по поводу массового убийства в Буче. Россияне отвергают предъявленные им обвинения в массовом убийстве мирного украинского населения, которое они совершили в городе под Киевом весной 2022 года.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Россия председательствует с 1 июля в Совбезе ООН. В ближайшие дни министр иностранных дел России Сергей Лавров поедет в Нью-Йорк на заседание этого органа. Дипломат сообщил, что хочет поднять вопрос о списках погибших во время российской агрессии в Буче.
Буча – это город в Киевской области, который в 2020 году имел население 36 тыс. жителей. Россияне в начале вторжения оккупировали город, однако, когда в марте украинцам удалось вернуть город, стало известно о масштабных военных преступлениях, постигших местное мирное население.
Улицы были полны трупов. Среди жертв были невинные мирные жители, включая женщин с детьми. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что правоохранительные органы "находят тела людей со связанными руками и отрезанными головами".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале июня в Кремле снова упомянули о резне в Буче. Россияне отвергают обвинения в военных преступлениях и утверждают, что все события были якобы инсценированы.
Также "Комментарии" писали о постоянном представителе в ООН от Украины Сергее Кислице, который рассказал, как ему удалось созвать заседание Совбеза ООН по российскому удару по детской больнице, несмотря на председательство там России.
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