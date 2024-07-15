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Лавров вспомнил о Буче: что требует

Глава МИД РФ Сергей Лавров требует получить списки людей, погибших от российских военных преступлений в Буче.

сегодня, 08:35 comments2213
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что потребует на заседании ООН объяснений по поводу массового убийства в Буче. Россияне отвергают предъявленные им обвинения в массовом убийстве мирного украинского населения, которое они совершили в городе под Киевом весной 2022 года.

Лавров вспомнил о Буче: что требует

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Россия председательствует с 1 июля в Совбезе ООН. В ближайшие дни министр иностранных дел России Сергей Лавров поедет в Нью-Йорк на заседание этого органа. Дипломат сообщил, что хочет поднять вопрос о списках погибших во время российской агрессии в Буче.

"Я поеду в Нью-Йорк на следующей неделе, мы будем рассматривать задачи многостороннего сотрудничества, обеспечение равноправного, неделимого характера безопасности. Конечно, мы поговорим о том, как Запад пытается манипулировать всем и вся. Для меня достаточно услышать, что они скажут в ответ на поставленное вопрос, можно ли просмотреть список тех людей, чьи тела показали в Буче корреспонденты BBC", – заявил Лавров.

Буча – это город в Киевской области, который в 2020 году имел население 36 тыс. жителей. Россияне в начале вторжения оккупировали город, однако, когда в марте украинцам удалось вернуть город, стало известно о масштабных военных преступлениях, постигших местное мирное население.

Улицы были полны трупов. Среди жертв были невинные мирные жители, включая женщин с детьми. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что правоохранительные органы "находят тела людей со связанными руками и отрезанными головами".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале июня в Кремле снова упомянули о резне в Буче. Россияне отвергают обвинения в военных преступлениях и утверждают, что все события были якобы инсценированы.

Также "Комментарии" писали о постоянном представителе в ООН от Украины Сергее Кислице, который рассказал, как ему удалось созвать заседание Совбеза ООН по российскому удару по детской больнице, несмотря на председательство там России.



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