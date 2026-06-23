Лавров выругался во время круглого стола по Украине: конфуз попал на видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попал в конфуз после эмоционального выражения во время международного круглого стола, посвященного войне России против Украины. Инцидент, произошедший во время 12-го заседания мероприятия, быстро распространился в сети и вызвал активное обсуждение.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

На видео видно, как Лавров эмоционально отреагировал на ситуацию из-за путаницы с представителями медиа, ошибочно восприняв журналиста из Йемена другим участником дискуссии. В ответ он использовал резкую и нецензурную фразу на русском языке.

"Нет, к херам собачьим, все уже", — сказал Лавров.

Видео с Лавровым быстро распространилось по сети. Пользователи активно комментировали поведение главы российской дипломатии, называя ситуацию "символом современной внешней политики РФ". В частности, под видео были следующие комментарии: "Лицо рашиськой дипломатии"; "Оно уже глухое, слепое"; "На него смотреть даже противно"; "Конь глупый"; "Урод".

Лавров ранее уже делал ряд скандальных комментариев по поводу президента Украины Владимира Зеленского, в частности называл "фюрером", а также обвинил его в срыве переговоров из-за "хамских проделок". Также глава МИД РФ обвинил ЕС в "подрыве мировой безопасности".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров с оскорблением рассказал, чем письмо Зеленского разозлило Путина. Глава МИД РФ утверждает, что Кремль воспринял сообщение Зеленского как сигнал об отсутствии заинтересованности Украины в переговорном процессе.

Также "Комментарии" писали, что у Путина озвучили новые условия для окончания войны в Украине.