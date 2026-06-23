Лавров вилаявся під час круглого столу по Україні: конфуз потрапив на відео

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров потрапив у конфуз після емоційного висловлювання під час міжнародного круглого столу, присвяченого війни Росії проти України. Інцидент, який стався під час 12-го засідання заходу, швидко поширився в мережі та викликав активне обговорення.

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

На відео видно, як Лавров емоційно відреагував на ситуацію через плутанину з представниками медіа, помилково сприйнявши журналіста з Ємену за іншого учасника дискусії. У відповідь він використав різку й нецензурну фразу російською мовою.

"Нєт, к хєрам собачім, все уже" , — сказав Лавров.

Відео з Лавровим швидко поширилося в мережі. Користувачі активно коментували поведінку очільника російської дипломатії, називаючи ситуацію "символом сучасної зовнішньої політики РФ". Зокрема під відео були такі коментарі: "Обличчя рашиськой дипломатії"; "Воно вже глухе, сліпе"; "На нього дивитися навіть гидко"; "Кінь дурний"; "Виродок".

Лавров раніше уже робив низку скандальних коментарів щодо президента України Володимира Зеленського, зокрема називав "фюрером", а також звинуватив його у зриві переговорів через "хамські витівки". Також очільник МЗС РФ звинуватив ЄС у "підриві світової безпеки".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сергій Лавров з образою розповів, чим лист Зеленського розлютив Путіна.Очільник МЗС РФ стверджує, що Кремль сприйняв повідомлення Зеленського як сигнал про відсутність зацікавленості України в переговорному процесі.

Також "Коментарі" писали, що у Путіна озвучили нові умови для закінчення війни в Україні.