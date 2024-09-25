logo

BTC/USD

63666.32

ETH/USD

2627.78

LTC/USD

66.34

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

46.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Лавров высказался о «справедливых переговорах» с Украиной: возможны ли они
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров высказался о «справедливых переговорах» с Украиной: возможны ли они

Лавров заявил, что страны Запада не позволят Украине пойти на переговоры с РФ

сегодня, 10:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Страны Запада не дадут Киеву пойти на справедливые переговоры с Москвой на основе Устава ООН, поскольку власти республики после "госпереворота" не представляют весь народ, заявил министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров.

Лавров высказался о «справедливых переговорах» с Украиной: возможны ли они

Сергей Лавров

По его словам, как колониальные державы не представляли народы африканских, азиатских и латиноамериканских стран, так и те, кто пришел к власти на Украине в результате "государственного переворота", не представляли ни Крым, ни Донбасс, ни "Новороссию".

"И именно в этом сейчас мы видим причины, которые не позволяют Западу заставить украинское руководство пойти на справедливые переговоры и пойти на учет принципов Устава. И уж гораздо раньше, чем территориальная неприкосновенность, в Уставе записана необходимость уважать права человека, независимо от пола, расы, языка или религии", — указал Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ якобы не против того, чтобы пойти на переговоры с Украиной, но там хотят выполнения всех своих требований – среди них оккупация территорий, денацификация и демилитаризация и особые права для русскоязычных. В то же время спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что война в Украине завершится только тогда, когда РФ выполнит все цели "специальной военной операции".

Также "Комментарии" рассказывали, что на Западе уже думают над тем как наладить отношения с РФ. Якобы есть мнение, что можно организовать встречу с кремлевским диктатором Путиным перед саммитом Большой двадцатки в Бразилии. Также в западные политики говорят о том, что после войны с РФ нужно наладить отношения и вернуть ее в международное сообщество.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/09/25/24000883.shtml?updated
Теги:

Новости

Все новости