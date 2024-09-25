Страны Запада не дадут Киеву пойти на справедливые переговоры с Москвой на основе Устава ООН, поскольку власти республики после "госпереворота" не представляют весь народ, заявил министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров.

Сергей Лавров

По его словам, как колониальные державы не представляли народы африканских, азиатских и латиноамериканских стран, так и те, кто пришел к власти на Украине в результате "государственного переворота", не представляли ни Крым, ни Донбасс, ни "Новороссию".

"И именно в этом сейчас мы видим причины, которые не позволяют Западу заставить украинское руководство пойти на справедливые переговоры и пойти на учет принципов Устава. И уж гораздо раньше, чем территориальная неприкосновенность, в Уставе записана необходимость уважать права человека, независимо от пола, расы, языка или религии", — указал Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ якобы не против того, чтобы пойти на переговоры с Украиной, но там хотят выполнения всех своих требований – среди них оккупация территорий, денацификация и демилитаризация и особые права для русскоязычных. В то же время спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что война в Украине завершится только тогда, когда РФ выполнит все цели "специальной военной операции".

Также "Комментарии" рассказывали, что на Западе уже думают над тем как наладить отношения с РФ. Якобы есть мнение, что можно организовать встречу с кремлевским диктатором Путиным перед саммитом Большой двадцатки в Бразилии. Также в западные политики говорят о том, что после войны с РФ нужно наладить отношения и вернуть ее в международное сообщество.



