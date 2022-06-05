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Лавров заговорил о «поражении России на поле боя»

Сергей Лавров заявил, что Запад "не разрешает" Украине вести переговоры с Россией

сегодня, 12:12 comments2281
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия очень хочет снова продемонстрировать миру, что она готова договариваться с Украиной и за столом переговоров прекращать войну. Именно поэтому практически каждый день от спикеров Кремля звучат заявления о том, что Украина идет в отказную, когда заходит речь о переговорах. Так глава МИД России Сергей Ларов заявил, что Украина не готова продолжать переговоры с Россией, якобы из-за указаний Запада. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Лавров сделал в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".

Лавров заговорил о «поражении России на поле боя»

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Примечательно, что Сергей Лавров даже выделил те страны на Западе, которые якобы имеют основное влияние на Украину и упираются ее переговорам с Россией. Речь о Великобритании и США.

При этом российский дипломат также признал, что Россия терпит поражение в войне против Украины на поле боя. Сергей Лавров заявил, что не только Украина, но и ЕС, и НАТО оказались фактически в заложниках ситуации. Они полностью зависят от решений "англо-саксонского коллектива". Украинцы же выполняют роль по сдерживанию России, их задача – нанести России поражение на поле боя.

Сергей Лавров пожаловался на Украину, которая два месяца назад проявляла интерес к переговорам. А теперь вдруг охладела и отказывается идти на уступки России и вообще о чем-либо говорить.                                                                              

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