Лавров заявил, что пришло то время, когда страны-транзитеры газа не будут диктовать РФ свои условия

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что запуск "Северного потока-2" не станет причиной того, что Россия захочет пересматривать ранее взятые на себя обязательства по транзиту газа. При этом главный российский дипломат отметил, что некоторым странам придется побороться за право доставлять российский газ конечным потребителям. Как передает издание "Комментарии", об этом Лавров заявил в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет", информирует "Интерфакс".

Сергей Лавров. Фото: liga.net

Сергей Лавров отметил, Россия заинтересована в том, чтобы поставлять "голубое топливо" европейским потребителям своевременно и в полном объеме, а самое главное – по кратчайшему пути. Поэтому после введения в эксплуатацию "Северного потока-2" Россия продолжит транспортировать газ по тем направлениям, которые сегодня использует Москва.

Лавров также подчеркнул, что после введения в эксплуатацию "Северного потока-2" страны, по территории которых Россия доставляет газ в Европу, не будут диктовать свои условия Москве – в каких объёмах и по какой цене осуществлять транзит газа. Наоборот, каждая из стран-транзитеров будет конкурировать между собой за право доставлять российский газ в Европу.

По словам российского дипломата, он лично не согласен с тем утверждением, которое есть у некоторых европейских политиков о том, что что запуск "Северного потока-2" значительно усилит энергетическую зависимость Европы от Москвы. Сейчас речь идет о том, что это взаимовыгодные условия и такая зависимость двум сторонам на руку. Россия заинтересована, чтобы ее газ покупали и за это платили, а Европа заинтересована, чтобы получить качественный товар.

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