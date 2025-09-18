Лавров заявил, что Россия готова пойти на компромиссы для завершения войны, но есть условия

Россия заявила о готовности пойти на уступки для завершения войны против Украины. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

По словам российского дипломата, Москва вроде бы готова к миру, если ее "законные интересы будут гарантированы".

"Мы же понимаем – и президент Путин неоднократно подчеркивал это – в любом случае устойчивые договоренности базируются на компромиссе. И мы готовы его искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, права русских людей в Украине будут обеспечены так же, как и законные интересы других участников такого соглашения", – заявил Лавров.

Он также утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа якобы отдает себе отчет в проблемах, связанных с деятельностью НАТО. Кроме того, российский чиновник упомянул о псевдореферендумах на оккупированных украинских территориях, которые, по его словам, "нельзя игнорировать".

"И в любой договоренности нужно обязательно учитывать результаты этих референдумов. Как – сразу или поэтапно – это уже другой вопрос. Но они признали суть наших подходов и работают в этом направлении", – подчеркнул Лавров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что готов пойти на более решительные шаги и усилить давление на Россию, но только при условии, что Европа откажется от покупки российской нефти.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Трамп подчеркнул, что если стоимость нефти снизится, у российского диктатора Владимира Путина "не останется выбора, он выйдет из войны" против Украины.



"Но европейские страны покупают нефть у России", — отметил глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что уже ввел санкции против Индии, чтобы вынудить ее остановить закупки российских энергоресурсов.

