Трамп знову заявив, що готовий піти на жорсткі заходи проти Росії, але тільки за однієї умови

Лиля Воробьева
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий піти на рішучіші кроки та посилити тиск на Росію, але лише за умови, що Європа відмовиться від купівлі російської нафти.
Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)
Про це він повідомив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Трамп наголосив, що якщо вартість нафти знизиться, у російського диктатора Володимира Путіна "не залишиться вибору, він вийде з війни" проти України.
Він також підкреслив, що вже ввів санкції проти Індії, аби змусити її зупинити закупівлі російських енергоресурсів.
Крім того, американський президент знову повторив тезу про те, що Росія не почала б війну проти України, якби він перебував при владі.
При цьому він висловив сподівання, що незабаром з’являться "хороші новини" щодо завершення війни.
