Трамп знову заявив, що готовий піти на жорсткі заходи проти Росії, але тільки за однієї умови

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий піти на рішучіші кроки та посилити тиск на Росію, але лише за умови, що Європа відмовиться від купівлі російської нафти.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Трамп наголосив, що якщо вартість нафти знизиться, у російського диктатора Володимира Путіна "не залишиться вибору, він вийде з війни" проти України.

"Але європейські країни купують нафту в Росії", — зазначив глава Білого дому.

Він також підкреслив, що вже ввів санкції проти Індії, аби змусити її зупинити закупівлі російських енергоресурсів.

"Я готовий піти на інші заходи, але не тоді, коли люди, за яких я борюся, купують нафту в Росії. Якщо ціна на нафту впаде, Росія, простіше кажучи, погодиться", — підсумував Трамп.

Крім того, американський президент знову повторив тезу про те, що Росія не почала б війну проти України, якби він перебував при владі.

При цьому він висловив сподівання, що незабаром з’являться "хороші новини" щодо завершення війни.

"Я сподіваюся, у нас будуть для вас хороші новини", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент США Дональд Трамп зазначив, що питання, яке він вважав найлегшим для вирішення завдяки своїм відносинам із російським диктатором Володимиром Путіним, виявилося значно складнішим, повідомляє Sky News.

"Він мене підвів. Він мене дійсно підвів. Побачимо, чим це все закінчиться", – прокоментував американський лідер дії російського президента.





"Путін вбиває багатьох людей. Він втрачає більше людей, ніж вбиває. Російські солдати гинуть частіше, ніж українські", – наголосив він. Крім того, Трамп заявив, що російська армія зазнає більших втрат, ніж українська.