Росія нібито заявила про готовність піти на поступки для завершення війни проти України. Про це інформує видання "Коментарі" з посиланням на главу МЗС РФ Сергія Лаврова.

Сергій Лавров (фото з відкритих джерел)

За словами російського дипломата, Москва начебто готова до миру, якщо її "законні інтереси будуть гарантовані".

"Ми ж розуміємо – і президент Путін неодноразово це підкреслював – у будь-якому випадку стійкі домовленості базуються на компромісі. І ми готові його шукати за умови, що наші законні інтереси у сфері безпеки, права “російських людей в Україні” будуть забезпечені так само, як і законні інтереси інших учасників такої угоди", – заявив Лавров.

Він також стверджує, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито усвідомлює проблеми, пов’язані з діяльністю НАТО. Крім того, російський чиновник згадав про псевдореферендуми на окупованих українських територіях, які, за його словами, "не можна ігнорувати".

"І в будь-якій домовленості потрібно обов’язково враховувати результати цих “референдумів”. У який спосіб – одразу чи поетапно – це вже інше питання. Але вони визнали сутність наших підходів і працюють у цьому напрямку", – наголосив Лавров.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий піти на рішучіші кроки та посилити тиск на Росію, але лише за умови, що Європа відмовиться від купівлі російської нафти.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Трамп наголосив, що якщо вартість нафти знизиться, у російського диктатора Володимира Путіна "не залишиться вибору, він вийде з війни" проти України.



"Але європейські країни купують нафту в Росії", — зазначив глава Білого дому.

Він також підкреслив, що вже ввів санкції проти Індії, аби змусити її зупинити закупівлі російських енергоресурсів.

