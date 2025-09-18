Лавров заявив, що Росія готова піти на компроміси для завершення війни, але є умови

Рубрики
Росія нібито заявила про готовність піти на поступки для завершення війни проти України. Про це інформує видання "Коментарі" з посиланням на главу МЗС РФ Сергія Лаврова.
Сергій Лавров (фото з відкритих джерел)
За словами російського дипломата, Москва начебто готова до миру, якщо її "законні інтереси будуть гарантовані".
Він також стверджує, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито усвідомлює проблеми, пов’язані з діяльністю НАТО. Крім того, російський чиновник згадав про псевдореферендуми на окупованих українських територіях, які, за його словами, "не можна ігнорувати".
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий піти на рішучіші кроки та посилити тиск на Росію, але лише за умови, що Європа відмовиться від купівлі російської нафти.
Про це він повідомив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Трамп наголосив, що якщо вартість нафти знизиться, у російського диктатора Володимира Путіна "не залишиться вибору, він вийде з війни" проти України.
Він також підкреслив, що вже ввів санкції проти Індії, аби змусити її зупинити закупівлі російських енергоресурсів.