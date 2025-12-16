Рубрики
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты якобы согласились с позицией Кремля по ключевым вопросам войны против Украины. По его словам, последние контакты между Москвой и Вашингтоном "надеются" на то, что американская сторона стала лучше понимать требования России.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Сергей Лавров в интервью государственному телевидению Ирана заявил, что США якобы согласились с тем, что Украина не должна становиться членом НАТО. Кроме того, российский министр утверждает, что американская сторона поддерживает идею передачи России контроля над оккупированными украинскими территориями, где, по его словам, "веками жили россияне".
Глава МИД РФ также заявил о необходимости "восстановления прав русского языка, культуры и канонической Украинской православной церкви", обвинив европейские страны в поверхностном подходе к урегулированию войны. Лавров сравнил Европу с "врачом-двоечником", который, по его словам, предлагает лишь временные решения, в то время как США якобы пытаются "разобраться".
