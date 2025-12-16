logo

Лавров заявил, что США поддержали Россию по территориальным претензиям к Украине
Лавров заявил, что США поддержали Россию по территориальным претензиям к Украине

Сергей Лавров утверждает, что США якобы согласились с требованиями России по оккупированным территориям Украины.

16 декабря 2025, 13:42
Автор:
Slava Kot

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты якобы согласились с позицией Кремля по ключевым вопросам войны против Украины. По его словам, последние контакты между Москвой и Вашингтоном "надеются" на то, что американская сторона стала лучше понимать требования России.

Лавров заявил, что США поддержали Россию по территориальным претензиям к Украине

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров в интервью государственному телевидению Ирана заявил, что США якобы согласились с тем, что Украина не должна становиться членом НАТО. Кроме того, российский министр утверждает, что американская сторона поддерживает идею передачи России контроля над оккупированными украинскими территориями, где, по его словам, "веками жили россияне".

"И когда мы всех предупреждали, что эти первопричины взорвутся, нас никто не слушал. Поэтому сейчас нужно устранить эти первопричины. Хорошо, что американцы это поняли. Они четко сказали, что никакого НАТО быть не может, и они четко сказали, что те земли, где веками жили россияне, должны снова стать русскими, российскими", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ также заявил о необходимости "восстановления прав русского языка, культуры и канонической Украинской православной церкви", обвинив европейские страны в поверхностном подходе к урегулированию войны. Лавров сравнил Европу с "врачом-двоечником", который, по его словам, предлагает лишь временные решения, в то время как США якобы пытаются "разобраться".

"Диагноза эти европейские врачи не ставят. А вот американцы пытаются разобраться, и последние контакты с ними вселяют надежду, что они глубже понимают нашу позицию и глубже понимают то, что нужно сделать, чтобы этот конфликт был урегулирован надежно и устойчиво, а не так, чтобы просто было взято очередное перемирие и снова накачали Украину оружием", - добавил Лавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заявили о "готовности" к мирному соглашению для окончания войны, однако только с отказом Украины от своих территорий.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал о "уступках" России во время переговоров.



