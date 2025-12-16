Лавров заявив, що США підтримали Росію щодо територіальних претензій до України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати нібито погодилися з позицією Кремля щодо ключових питань війни проти України. За його словами, останні контакти між Москвою та Вашингтоном "вселяють надію" на те, що американська сторона стала краще розуміти вимоги Росії.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров в інтерв’ю державному телебаченню Ірану заявив, що США нібито погодилися з тим, що Україна не повинна ставати членом НАТО. Крім того, російський міністр стверджує, що американська сторона підтримує ідею передачі Росії контролю над окупованими українськими територіями, де, за його словами, "століттями жили росіяни".

"І коли ми всіх попереджали, що ці першопричини вибухнуть, нас ніхто не слухав. Тому зараз потрібно усунути ці першопричини. Добре, що американці це зрозуміли. Вони чітко сказали, що ніякого НАТО бути не може, і вони чітко сказали, що ті землі, де століттями жили росіяни, повинні знову стати російськими, російськими", — сказав Лавров.

Очільник МЗС РФ також заявив про необхідність "відновлення прав російської мови, культури та канонічної Української православної церкви", звинувативши європейські країни у поверхневому підході до врегулювання війни. Лавров порівняв Європу з "лікарем-двієчником", який, за його словами, пропонує лише тимчасові рішення, тоді як США нібито намагаються "розібратися".

"Діагнозу ці європейські лікарі не ставлять. А ось американці намагаються розібратися, і останні контакти з ними вселяють надію, що вони глибше розуміють нашу позицію і глибше розуміють те, що потрібно зробити, щоб цей конфлікт було врегульовано надійно та стійко, а не так, щоб просто було взято чергове перемир'я та знову накачали Україну зброєю", — додав Лавров.

