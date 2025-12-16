Рубрики
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати нібито погодилися з позицією Кремля щодо ключових питань війни проти України. За його словами, останні контакти між Москвою та Вашингтоном "вселяють надію" на те, що американська сторона стала краще розуміти вимоги Росії.
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел
Сергій Лавров в інтерв’ю державному телебаченню Ірану заявив, що США нібито погодилися з тим, що Україна не повинна ставати членом НАТО. Крім того, російський міністр стверджує, що американська сторона підтримує ідею передачі Росії контролю над окупованими українськими територіями, де, за його словами, "століттями жили росіяни".
Очільник МЗС РФ також заявив про необхідність "відновлення прав російської мови, культури та канонічної Української православної церкви", звинувативши європейські країни у поверхневому підході до врегулювання війни. Лавров порівняв Європу з "лікарем-двієчником", який, за його словами, пропонує лише тимчасові рішення, тоді як США нібито намагаються "розібратися".
