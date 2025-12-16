logo_ukra

Головна Новини Світ Росія У Росії заявили про "готовність" до мирної угоди для закінчення війни
НОВИНИ

У Росії заявили про "готовність" до мирної угоди для закінчення війни

У МЗС Росії заявили про готовність до мирної угоди щодо війни в Україні, однак наполягають на контролі над окупованими територіями та відмові від військ НАТО.

16 грудня 2025, 11:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва "готова" до мирної угоди з Україною щодо закінчення війни. За його словами, сторони знаходяться "на межі" дипломатичного вирішення, щоб припинити війну, однак одночасно з тим Рябков повторив ультимативні вимоги Кремля.

У Росії заявили про "готовність" до мирної угоди для закінчення війни

Сергій Рябков. Фото з відкритих джерел

Сергій Рябков в інтерв’ю ABC News заявив, що Москва готова закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом.

"Ми готові до угоди", – сказав Рябков та додав, що сподівається, що угода буде досягнута "якнайшвидше".

Представник Путіна додав, що будь-яка мирна угода має враховувати ключові вимоги Кремля, які Київ раніше категорично відкидав. За його словами, йдеться про визнання російського контролю над Кримом, анексованим у 2014 році, а також над чотирма частково окупованими українськими регіонами: Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями, які Росія незаконно включила до свого складу.

"У нас загалом п’ять, і ми не можемо в жодній формі піти на компроміс з цього питання", – заявив Рябков.

За його словами, ще одна умова стосується розміщення іноземних військ в Україні після завершення бойових дій. Рябков стверджує, що російська сторона категорично відкидає будь-яку присутність військ НАТО, навіть у форматі миротворчої місії чи в межах так званої "коаліції охочих", про яку говорять європейські лідери.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Володимир Зеленський відреагував на пропозицію різдвяного перемир’я.

Також "Коментарі" писали, що угорський лідер Віктор Орбан заявив про наближення закінчення війни в Україні.



Джерело: https://abcnews.go.com/International/russia-ukraine-verge-deal-end-war-deputy-foreign/story?id=128390935
