Лавров заявил, что Украина "не имеет права на суверенитет": чем министр обосновал свое заявление

Право на суверенитет может быть уместно только в отношении государств, представляющих весь народ, проживающий на их территории. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Украина не входит в государства, в отношении которых должно соблюдаться право на суверенитет. Об этом сообщает Интерфакс.

Сергей Лавров - фото из открытых источников

"Если говорить о принципе суверенитета и территориальной целостности, то один из ключевых документов, который все юристы рассматривают как базовый для толкования Устава (ООН), есть право на принципы международного права, касающиеся дружеских связей между народами. Никогда эта декларация не подвергалась сомнению", – заявил Лавров .

Лавров подчеркнул, что эта декларация, если принимать во внимание именно суверенитет и территориальную целостность, подчеркивает, что должна "неукоснительно соблюдаться по отношению ко всем государствам, которые придерживаются в своих практических действиях принципа равноправия и самоопределения народов, и вследствие этого имеют правительство, представляющее без разницы рас, вероисповедания и цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории".

"Думаю, никто не может утверждать, что украинский режим, начиная с государственного переворота 2014 года, представляет весь народ, проживающий на территории украинского государства", — подчеркнул российский министр.

Лавров также добавил, что якобы многие регионы Украины выступили против "подобного антиконституционного шага", и "случившееся в Крыму то, что произошло на востоке Украины, показывает, насколько это правительство было отвергнуто, этот режим миллионами жителей Украины в то время".

Лавров высказал мнение в ответ на комментарии генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша по поводу того, что признание оккупированных территорий Россией нарушает суверенитет Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР".

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