Лавров заявил, что Украина "не имеет права на суверенитет": чем министр обосновал свое заявление

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Карина Ожерельева
Право на суверенитет может быть уместно только в отношении государств, представляющих весь народ, проживающий на их территории. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Украина не входит в государства, в отношении которых должно соблюдаться право на суверенитет. Об этом сообщает Интерфакс.
Сергей Лавров - фото из открытых источников
Лавров подчеркнул, что эта декларация, если принимать во внимание именно суверенитет и территориальную целостность, подчеркивает, что должна "неукоснительно соблюдаться по отношению ко всем государствам, которые придерживаются в своих практических действиях принципа равноправия и самоопределения народов, и вследствие этого имеют правительство, представляющее без разницы рас, вероисповедания и цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории".
Лавров также добавил, что якобы многие регионы Украины выступили против "подобного антиконституционного шага", и "случившееся в Крыму то, что произошло на востоке Украины, показывает, насколько это правительство было отвергнуто, этот режим миллионами жителей Украины в то время".
Лавров высказал мнение в ответ на комментарии генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша по поводу того, что признание оккупированных территорий Россией нарушает суверенитет Украины.
Как сообщали ранее "Комментарии", президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР".
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