Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что украинское руководство якобы находится в "отчаянном положении".

Сергей Лавров

Российский чиновник заявил, что западные СМИ стали "потихонечку сливать и создавать образ неудачника" из руководства Украины.

Более того, Лавров даже договорился до того, что на Западе растет "отчаяние" в связи с действиями украинских властей, а также с тем, что президент Владимир Зеленский якобы оказался неспособным выполнить определенную его миссию.

"Они в отчаянном положении, украинские руководители, им уже ищут замену", — заявил Лавров.

При этом он не уточнил, какую же миссию должен был выполнить Зеленский, и почему Запад так им "разочарован".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе Служба внешней разведки России сообщила, что американская элита якобы активно ищет замену действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В СВР заявили, что нового украинского лидера хотят видеть якобы более управляемым и менее коррумпированным. Более того, в Штатах уже даже якобы есть кандидатура, которая подходит на роль "преемника" Зеленского. В СВР заявили, что в этом контексте рассматривается бывший глава МВД Украины Арсен Аваков. Отмечается, что новый лидер Украины может быть более готов к переговорам с Россией. Кроме того, Служба внешней разведки России сообщила, что Украина "медленно, но верно" превращается в "черную дыру Европы".

На тему замены Зеленского на Авакова даже рассуждали в Совфеде и Госдуме. При этом там заявили, что на самом деле Аваков "ничем не лучше" Зеленского, поскольку также является националистом.



