Служба внешней разведки России сообщила, что американская элита якобы активно ищет замену действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Владимир Зеленский

В СВР заявили, что нового украинского лидера хотят видеть якобы более управляемым и менее коррумпированным. Более того, в Штатах уже даже якобы есть кандидатура, которая подходит на роль "преемника" Зеленского. В СВР заявили, что в этом контексте рассматривается бывший глава МВД Украины Арсен Аваков. Отмечается, что новый лидер Украины может быть более готов к переговорам с Россией.

Кроме того, Служба внешней разведки России сообщила, что Украина "медленно, но верно" превращается в "черную дыру Европы".

"Пока американцы занимаются поисками "черной кошки в черной комнате" — легитимного вменяемого политика в постмайданной украинской "верхушке", Украина медленно, но верно превращается в "черную дыру" Европы", — заявили в пресс-службе СВР.

Подчеркивается, что в Москве готовы к переговорам с Киевом, однако Украина может исчезнуть как субъект переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России с весны упорно поднимают тему якобы "нелегитимности" президента Владимира Зеленского. Об этом даже заявлял кремлевский диктатор Владимир Путин и даже заявлял, что после мая легитимной властью в Украине стоит считать Верховную Раду.

Впрочем, весь этот бред не воспринимают ни в Украине, ни на Западе, поскольку согласно Конституции проводить выборы в условиях военного положения нельзя. Кроме того, в таких условиях невозможно обеспечить безопасность людей, которые приходили бы на избирательные участки. О том, что президент Зеленский является легитимным до того дня, пока не будут проведены новые выборы, заявили также в Конституционном суде.



