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Лавров заявил о готовности России к мирным переговорам для окончания войны в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова начать процесс мирных переговоров по войне в Украине.

сегодня, 10:15
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия открыта для мирных переговоров по окончанию войны в Украине. Глава МИД РФ добавил, что Кремль говорит о мире, а не перемирие, которым, по его словам, может воспользоваться Украина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Лавров заявил о готовности России к мирным переговорам для окончания войны в Украине

Лавров о мирных переговорах. Фото из открытых источников

Сергей Лавров в комментариях российским пропагандистским СМИ заявил о якобы готовности Москвы начать процесс мирных переговоров.

"Мы неоднократно говорили, в том числе на самом высоком уровне, что Россия остается открытой для переговоров", — сказал Лавров.

По его словам, Россия подразумевает окончание войны, а не временного перемирия, после которого снова будут возобновлены боевые действия.

"Нет смысла предоставлять противнику паузу, которую он в который раз использует для перегруппировки и перевооружения", — сказал глава МИД РФ.

Также в своих пропагандистских заявлениях Лавров назвал власть в Украине "партией войны", с которой трудно представить мирные переговоры.

Отметим, что, несмотря на заявления Сергея Лаврова, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что именно Россия постоянно с 2014 года было проведено более 200 раундов переговоров по прекращению боевых действий, которые все были сорваны РФ.

Россия неоднократно заявляет о готовности к мирным переговорам, однако требует от Украины признать оккупированные территории частью РФ. Украинские власти критикуют такие заявления и объясняют, что Россия должна ответить за вторжение и военные преступления. Подобную позицию занимают западные партнеры Украины, указывающие, что Россия не проявляет реальных действий, свидетельствующих о ее готовности к мирным переговорам для окончания войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин назвал кого считает в Украине легитимными властями после пятилетнего срока президентства Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что Украина может попасть в ловушку, если пойдет на мирные переговоры с Россией для окончания войны. По словам журналиста Виталия Портникова, Кремль может подписать соглашения, а затем разорвать их и начать новый этап войны, заявив, что договор был подписан с нелегитимными властями.



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