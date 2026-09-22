Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Российское руководство продолжает использовать тему массовых убийств украинских гражданских в Буче для распространения пропаганды и обвинений в адрес международных институтов. Выступая на пропагандистском форуме в Москве, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попытался подвергнуть сомнению военные преступления российской армии и обвинить Запад в тотальном искажении информации.
Сергей Лавров. Фото: МИД России
Российский чиновник выразил недовольство позицией высшего руководства Организации Объединенных Наций.
Кроме претензий к ООН, Лавров расширил список оскорблений, вспомнив давние международные скандалы. Он упрекнул Германию в игнорировании запросов на лечение Алексея Навального в 2020 году и пожаловался на отсутствие ответов от Великобритании относительно отравления Скрипачей в Солсбери.
По мнению российского дипломата, западные страны пытаются оперативно блокировать любые российские нарративы, которые Москва называет "перекрытием доступа к альтернативным оценкам".
Стоит отметить, что подобные заявления российского МИДа являются очередной попыткой нивелировать выводы международных расследований, ООН и правозащитных организаций, которые с помощью спутниковых снимков и сотен свидетельств очевидцев доказали факт массовых казней и пыток мирных жителей Бучи российскими военными весной 2022 года.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что новоизбранные депутаты Госдумы РФ требуют от Белоусова увести войска из Лиманского направления.