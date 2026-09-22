Российское руководство продолжает использовать тему массовых убийств украинских гражданских в Буче для распространения пропаганды и обвинений в адрес международных институтов. Выступая на пропагандистском форуме в Москве, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попытался подвергнуть сомнению военные преступления российской армии и обвинить Запад в тотальном искажении информации.

Сергей Лавров. Фото: МИД России

Российский чиновник выразил недовольство позицией высшего руководства Организации Объединенных Наций.

"Генсек ООН так и не ответил на просьбу опубликовать список людей, якобы погибших во время провокации в Буче, — возмутился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, транслируя традиционные возражения Кремля по расстрелам гражданских под Киевом. Рассказывая о своих неудачных дипломатических попытках, глава ведомства добавил: — Я обращался к Гутеррешу с такой просьбой каждый год, а недавно направил ему 12 предельно конкретных вопросов по этому поводу, но получил в ответ только формальную отписку".

Кроме претензий к ООН, Лавров расширил список оскорблений, вспомнив давние международные скандалы. Он упрекнул Германию в игнорировании запросов на лечение Алексея Навального в 2020 году и пожаловался на отсутствие ответов от Великобритании относительно отравления Скрипачей в Солсбери.

По мнению российского дипломата, западные страны пытаются оперативно блокировать любые российские нарративы, которые Москва называет "перекрытием доступа к альтернативным оценкам".

"Информационную войну против России развязали задолго до спецоперации – еще в начале 2000-х годов, – резюмировал Сергей Лавров, пытаясь найти историческое оправдание нынешней изоляции своей страны. Глава МИД РФ подытожил: — Это произошло тогда, когда Россия начала освобождаться от неоколониальных форм сотрудничества с Западом и стала проводить абсолютно самостоятельную политику".

Стоит отметить, что подобные заявления российского МИДа являются очередной попыткой нивелировать выводы международных расследований, ООН и правозащитных организаций, которые с помощью спутниковых снимков и сотен свидетельств очевидцев доказали факт массовых казней и пыток мирных жителей Бучи российскими военными весной 2022 года.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что новоизбранные депутаты Госдумы РФ требуют от Белоусова увести войска из Лиманского направления.