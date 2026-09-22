Російське керівництво продовжує використовувати тему масових вбивств українських цивільних у Бучі для поширення пропаганди та звинувачень на адресу міжнародних інституцій. Виступаючи на пропагандистському форумі в Москві, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров спробував поставити під сумнів воєнні злочини російської армії та звинуватити Захід у тотальному спотворенні інформації.

Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії

Російський урядовець висловив незадоволення позицією вищого керівництва Організації Об'єднаних Націй.

"Генсек ООН так і не відповів на прохання опублікувати список людей, нібито загиблих під час провокації в Бучі, — обурився міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, транслюючи традиційні заперечення Кремля щодо розстрілів цивільних під Києвом. Розповідаючи про свої невдалі дипломатичні спроби, очільник відомства додав: — Я звертався до Гутерреша з таким проханням щороку, а нещодавно направив йому 12 гранично конкретних запитань з цього приводу, але отримав у відповідь лише формальну відписку".

Окрім претензій до ООН, Лавров розширив список образ, згадавши давні міжнародні скандали. Він дорікнув Німеччині за ігнорування запитів щодо лікування Олексія Навального у 2020 році та поскаржився на відсутність відповідей від Великої Британії стосовно отруєння Скрипалів у Солсбері.

На думку російського дипломата, західні країни намагаються оперативно блокувати будь-які російські наративи, що Москва називає "перекриттям доступу до альтернативних оцінок".

"Інформаційну війну проти Росії розв'язали задовго до спецоперації — ще на початку 2000-х років, — резюмував Сергій Лавров, намагаючись знайти історичне виправдання нинішній ізоляції своєї країни. Очільник МЗС РФ підсумував: — Це сталося тоді, коли Росія почала звільнятися від неоколоніальних форм співпраці із Заходом і стала проводити абсолютно самостійну політику".

Варто наголосити, що подібні заяви російського МЗС є черговою спробою нівелювати висновки міжнародних розслідувань, ООН та правозахисних організацій, які за допомогою супутникових знімків та сотень свідчень очевидців довели факт масових страт та катувань мирних жителів Бучі російськими військовими навесні 2022 року.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що новообрані депутати Держдуми РФ вимагають від Бєлоусова відвести війська з Лиманського напрямку.