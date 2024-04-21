Лавров жалуется, что Путина не приглашают во Францию (ВИДЕО)

Франция не пригласила российского диктатора Владимира Путина на мероприятия по поводу 80-летия высадки союзников в Нормандии. На это отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров, который назвал такие действия "непристойными" со стороны французских представителей.



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Французское издание Le Monde сообщило, что Владимир Путин не был приглашен на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Однако в организационном комитете Франции указали, что "России будет предложено отметить важность преданности и жертв советских народов, а также их вклад в победу в 1945 году".

На отсутствие приглашения отреагировал Сергей Лавров, пожаловавшийся российской пропагандистке Маргарите Симоньян на "непристойность" французов.

"У них, это манера такая. Если что-то собираются сделать, они не могут в рамках приличия оставаться. Приличные люди отправляют письмо, а потом об этом сообщают. А здесь они говорят, вот мы пригласим, но не Путина, а кого-нибудь другого пригласим. А никто никого не приглашал. Вообще, ми ничего не получали", — сказал Лавров.

Отрывок со словами Лаврова опубликовал Антон Геращенко, добавив еще одно видео, где "порядочные" россияне обстреливают Украину.

Отметим, что после вторжения России в Украину Путин и высшие представители властей РФ попали в изоляцию западных политиков. Россиян официально принимают там, где их присутствие обязательно и требуется законом, например Совет Безопасности ООН.

Высадка в Нормандии – это одна из ключевых операций Второй мировой войны, когда в рамках начавшейся 1 июня 1944 года высадки на четырех французских пляжах преимущественно американским и британским войскам удалось создать плацдармы в оккупированной немцами Западной Европе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров назвал китайский "мирный план" самым лучшим для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на голосование в США по решению, которое позволит Байдену передать активы РФ Украине.