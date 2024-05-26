Лечение не помогает: бывшая певица из Украины показала своего мужа-стриптизера в неадекватности

В мае экс-киевлянка Наташа Королева вместе со своим мужем Тарзаном (Сергей Глушко) отправились в санаторий поправить здоровье: у них будто бы был нервный срыв из-за хейта и "отличия" выступлений в стране-оккупантке.

Наташа Королева и Тарзан (фото из открытых источников)

Но отдых на природе и лечебные процедуры дают знаменитостям мизерный эффект. Например, недавно Тарзана его жена сняла в крайне странном состоянии.

На видеоролике, которое сняла Королева для Instagram , Тарзан надел нелепую детскую шапочку, имеющую форму скальпа Шрека – персонажа из одноименного мультика киностудии DreamWorks. Тарзан здесь выглядит очень доволен собой.

Дальше в кадре он начал вылуплять глаза, корчить гримасы, потом начал ковырять в носу. У Наташи Королевой такое состояние мужчины вызвало только нервный смех.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что опухшая певица из Украины вышла на связь после попадания в больницу. Бывшая украинка, а теперь российская артистка Наташа Королева, родившаяся в Киеве, однако проживающая в стране-агрессорке РФ, показалась после информации о критическом состоянии здоровья звезды.

Сейчас на собственной странице в Instagram она показалась в новом видеоролике, где сняла себя крупным планом. На фотографии Королева какая-то опухшая, даже не учитывая сильный фильтр. Пользователи также увидели изменение в облике звезды и начали комментировать, как она выглядит. "Без макияжа господи на кого похожа?", "Везде все одинаково. Зубы вставные, губы надувные, зачем?", "Что с мордой", — пишут пользователи.

Еще раньше Наташа Королева исполнила новую песню о выпускном. В комментариях высмеивают попытки молодиться.

