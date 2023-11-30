Лепс привез свою "Рюмку водки" на оккупированные украинские территории и агитировал режим Кремля

Известный в России певец и сторонник политики Путина Григорий Лепс начал стремительно терять популярность – по причине злоупотребления алкоголем и сорванных концертов. Так что его больше не задействуют на большие мероприятия в РФ.

Григорий Лепс (фото из открытых источников)

Свою ненадобность исполнитель восстанавливает, давая концерты на временно оккупированных украинских территориях. Именно так Григорий Лепс намерен получать хоть какие-то объедки с кремлевского стола, отрабатывая пропагандистскую повестку.

Недавно вечно нетрезвый певец побывал в Луганске, где выступал во Дворце культуры имени Ленина и пел свои, одни и те же песни скрипучим голосом. Затем он ответил на вопросы российских изданий, некоторые фрагменты из которых он обнародовал в социальной сети.

В частности, Лепс, выступающий как один из самых громких рупоров пропаганды в стране-агрессорке, застенчиво признался, что еще будет продолжать посещать оккупированные территории, но только как артист.

"Все, что могут сделать артисты для людей – это обрадовать, повеселить, попеть, потанцевать", — выразился российский певец.

Еще он рассказал, что брать в руки автомат и идти воевать, отстаивая свои убеждения, он не готов, хотя и проходил службу в армии, но в бою от него толку будет не много.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что народная артистка СССР в своем лицемерном шоу использовала детей из Донбасса . Известная в России знаменитость Александра Пахмутова, песни которой любит Владимир Путин, организовала циничную затею в честь своего дня рождения.

Почтенную дату, собственно 94-летие народная артистка бывшего СССР отмечала на территории пансионата в подмосковных Снегирях, где живут украинские дети из временно оккупированного Донецкого региона. Больше всего это депортированные несовершеннолетние украинцы.

