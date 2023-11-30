logo

BTC/USD

37754.76

ETH/USD

2045.40

LTC/USD

69.36

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Лепс привез свою "Рюмку водки" на оккупированные украинские территории и агитировал режим Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Лепс привез свою "Рюмку водки" на оккупированные украинские территории и агитировал режим Кремля

Григорий Лепс рассказал, почему не идет на войну, за которую агитирует

сегодня, 23:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Известный в России певец и сторонник политики Путина Григорий Лепс начал стремительно терять популярность – по причине злоупотребления алкоголем и сорванных концертов. Так что его больше не задействуют на большие мероприятия в РФ.

Лепс привез свою "Рюмку водки" на оккупированные украинские территории и агитировал режим Кремля

Григорий Лепс (фото из открытых источников)

Свою ненадобность исполнитель восстанавливает, давая концерты на временно оккупированных украинских территориях. Именно так Григорий Лепс намерен получать хоть какие-то объедки с кремлевского стола, отрабатывая пропагандистскую повестку.


Недавно вечно нетрезвый певец побывал в Луганске, где выступал во Дворце культуры имени Ленина и пел свои, одни и те же песни скрипучим голосом. Затем он ответил на вопросы российских изданий, некоторые фрагменты из которых он обнародовал в социальной сети.

В частности, Лепс, выступающий как один из самых громких рупоров пропаганды в стране-агрессорке, застенчиво признался, что еще будет продолжать посещать оккупированные территории, но только как артист.

"Все, что могут сделать артисты для людей – это обрадовать, повеселить, попеть, потанцевать", — выразился российский певец.

Еще он рассказал, что брать в руки автомат и идти воевать, отстаивая свои убеждения, он не готов, хотя и проходил службу в армии, но в бою от него толку будет не много.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что народная артистка СССР в своем лицемерном шоу использовала детей из Донбасса . Известная в России знаменитость Александра Пахмутова, песни которой любит Владимир Путин, организовала циничную затею в честь своего дня рождения.

Почтенную дату, собственно 94-летие народная артистка бывшего СССР отмечала на территории пансионата в подмосковных Снегирях, где живут украинские дети из временно оккупированного Донецкого региона. Больше всего это депортированные несовершеннолетние украинцы.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!