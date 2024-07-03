Фронтмен российской группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, которому СБУ запретила въезд в Украину, призвал артистов из страны-агрессорки пройти "чистилище" в Донецкой области, где он называет выступления в оккупированных Россией городах, находящихся под огнем, необходимыми для "взросления" и переоценки ценностей. С 2015 года певец гастролирует по аннексированным территориям, устраивая пропагандистские шоу и помогая оккупантам.

Вадим Самойлов (фото из открытых источников)

Самойлов отметил, что выступления перед захватчиками являются его боевым долгом и даже не исключил возможности пополнить ряды террористической армии, если почувствует, что нужен оккупантам.

В то же время его брат Глеб, вместе с ним создавший группу "Агата Кристи" в 1988 году, не разделяет пророссийскую позицию Вадима. Глеб открыто поддержал Украину и осудил путинский режим, отказавшись выступать на оккупированном Донбассе, что вызвало критику в России и споры за право исполнения песен "Агаты Кристи". Суды встали на сторону Вадима и лишили прав Глеба, продолжающего жить в России.

Вадим Самойлов получил медаль "За заслуги" перед ЛНР, вся его деятельность связана с поддержкой войны. Он выступает для русских солдат, собирает деньги на армию, и включен в базу Миротворец через поездки на аннексированные территории и участие в пропагандистских мероприятиях. Минкульт признал его лицом, несущим угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что забытый российский певец унизил Херсон . Российский певец Андрей Губин, известный своим хитом "Мальчик-бродяга" с 1990-х, вызвал негативную реакцию во время участия в российском токшоу, где рассказал унизительную шутку о Херсоне. Учитывая сложившуюся ситуацию с войной в Украине и разрушением города российскими войсками, его слова прозвучали особенно неадекватно и жестоко.