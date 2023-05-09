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Лидеры каких стран приехали в Россию на парад к Путину

Семь лидеров стран бывшего Советского Союза приехали в Россию на парад до 9 мая.

сегодня, 11:33
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Автор:

Slava Kot

В общей сложности шесть президентов и один премьер-министр совершили визит в Россию, чтобы принять участие в параде Дня победы в Москве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Эхо Кавказа".

Лидеры каких стран приехали в Россию на парад к Путину

Путин и лидеры, приехавшие в Москву на 9 мая. Фото из открытых источников

За 24 часа до начала парада было известно только о четырех лидерах стран, согласившихся приехать к Путин на парад. Официально визит подтвердили президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян.


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Однако ближе к вечеру еще три президента отправились в Россию. Это были: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Это уже второй год, когда парад в Москве проходит во время войны в Украине. Путин в своей речи в очередной раз обвинил Украину, заявив, что именно она "развязала войну" против России под руководством "западных глобальных элит". Также президент России во время выступления упомянул союзников СССР, что в последние годы не делал. В конце выступления российский диктатор поблагодарил лидеров стран СНГ, приехавших к нему на парад.

Интересно, что именно с помощью этих стран Россия пытается обходить западные санкции и получать необходимые ей товары.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, когда закончилась Вторая мировая война в Европе и почему существуют разные даты победы – 8 и 9 мая.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев ожидает новых ударов беспилотниками по Кремлю на 9 мая.



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Источник: https://www.ekhokavkaza.com/a/v-moskve-na-krasnoy-ploschadi-prohodit-parad-priehali-lidery-semi-stran-sng/32402846.html
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