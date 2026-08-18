Лондон под прицелом Кремля: чем Россия пригрозила Великобритании за помощь Украине

Россия резко обострила риторику в адрес Великобритании после сообщений об использовании британских беспилотников для ударов по объектам на российской территории. В посольстве РФ в Лондоне заявили, что действия британской стороны якобы свидетельствуют о "намеренном стремлении к эскалации украинского кризиса".

Кремль. Фото: из открытых источников

Российские дипломаты назвали Соединенное Королевство "соучастником и пособником кровавых преступлений и террористических актов", а также пригрозили последствиями. В заявлении прозвучало предупреждение: чем активнее Лондон будет помогать Киеву, тем "выше будет цена", которую, по версии Москвы, придется заплатить Великобритании.

Резкие заявления прозвучали на фоне серии украинских атак по российским объектам. В частности, представитель МИД РФ Мария Захарова утверждала, что британские беспилотники использовались при ударах по территории России, включая топливный склад в Каменском районе Ростовской области.

В Лондоне на угрозы ответили без смягчения позиции. Представитель Министерства обороны Великобритании заявил BBC, что страна остается "плечом к плечу" с Украиной и не намерена отказываться от ее поддержки.

"У России не должно быть сомнений в решимости нашего правительства противостоять российской агрессии в Украине", — подчеркнули в британском оборонном ведомстве.

Там также заявили о готовности и дальше предоставлять Украине оборудование, необходимое для защиты от российского вторжения. По данным военного источника, британские беспилотники действительно применялись в атаках, которые нанесли российской экономике значительный ущерб.

Таким образом, обмен заявлениями между Москвой и Лондоном выходит на новый уровень. Россия усиливает угрозы, а Великобритания демонстрирует, что давление Кремля не заставит ее свернуть поддержку Украины.

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