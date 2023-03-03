Ловушка-2022: В России показали кино о «необходимости проигрыша в войне»



















Кремлевские муртады Гиркин, Пригожин и Шахназаров начали готовить российское общество к поражению в войне против Украины. Похоже, россияне безропотно примут это, как только президент РФ Владимир Путин признается, что ошибся. Такое мнение в телеэфире высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, пишут "Комментарии".



Российское общество начали готовить к поражению

Он прокомментировал информацию, что в YouTube несколько недель назад появился пропагандистский фильм "Ловушка 2022", который на протяжении часа объясняет, что Путина втянули в войну американцы и теперь единственным вариантом выйти для России, не распавшись на части, является подписание мира и выход на границы до 24 февраля. Заказчик не известен, но таким образом россиян начали готовить к поражению, что это оправданная и логическая вещь.

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“Это началось около месяца назад, я заметил этот тезис. Не так давно мне попалась путинская марионетка Шахназаров, который начал говорить: А что вы думаете, мы не можем проиграть? Можем. То есть они уже начинают, а еще до этого еще одна волна была: “А что вы думаете, там украинцы воюют? Нет, это огромная армия, армада, с которой нам сложно воевать”. Пригожин, Горкин — они все тоже играют в эти ворота. Пригожин говорит, что Бахмут до конца апреля брать, в Днепр еще три года уходить. Гиркин говорит, что вообще все пропало, если масштабную мобилизацию не провести”, – сказал Тизенгаузен.

Политтехнолог вместе с тем отмечает, что Гиркин работает более тонко, чем Гиркин.

“Пригожин он отражен, конечно, персонаж, а Гиркин, смотрите, как тонко работает — он говорит, что без масштабной, общей мобилизации эту войну не выиграть. Что он говорит? Масштабная мобилизация, конечно, ее невозможно провести, потому что все, кого могли, кто хотел, унесли. Да, могут еще унести, но это будут крайне немотивированные, крайне необученные персонажи, и их сразу придется бросать в эти жернова. И Гиркин задает интересный вопрос – либо вы все пойдете на войну, либо тогда вы будете должны, потому что вы не пошли на войну. Не Путин. Смотрите, как тонко Гиркина работает. Никогда не думал, что буду так часто его цитировать, но он предрекает как ворон российское поражение постоянно, и молодец, что это делает, готовит российское общество", — объяснил он.

При этом политтехнолог уверен, что российское общество не нужно готовить к поражению.

Вот вообще. Завтра Путин выйдет и скажет: “Слушайте, я ошибся, вот реально, это была моя ошибка, что-то я там плохо спал, с Кабаевой может поругаться, еще что-то. Эту войну я зря. 150 тысяч зря погибли. Я ужасно извиняюсь, конечно, по 7 миллионов или сколько я обещал, заплачу. Вот эти безногие все — вам бесплатный проезд на автобусе. До свидания, я в Кремле”. Вы думаете, кто-то выйдет на улицы в России и скажет: Что происходит, Путин? Нет, конечно. Они скажут: “Путину же виднее, он все знал. Ну ошибся, с кем не бывает”. То есть ничего россиянам объяснять не нужно вообще вообще ничего”, — говорит Тизенгаузен.

По его словам, иногда российских пропагандистов ошибочно наделяют какой-то системностью, и какой-то вертикально-горизонтальной системой управления, будто одна методичка тонко расходится и каждый свой тезис проговаривает.

Нет, они так же как все в России, он может просто взять и хлопнуть: А мы можем проиграть. И все. Или фильм этот, в России огромное количество людей с деньгами остается, кто-то снял для себя, кто-то с какими-то своими целями, кто просто ради хайпа, ради заработка на YouTube и т.д. Сложно сказать, что это какая-нибудь единственная методичка. Мы их почему наделяем действительно какой-то системностью, а там системы никакой нет. Посмотрите, что пишет Медведев. Пропагандистские шоу – да, там сразу видно, что спускается методичка, имею в виду ведущих, не гостей. А гости говорят каждый свое”, – резюмировал Борис Тизенгаузен.





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