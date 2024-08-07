Ловушка для Путина: Мексика приглашает российского диктатора на инаугурацию

Мексика пригласила российского диктатора Владимира Путина принять участие в инаугурации новоизбранной президентки Клаудии Шейнбаум. Если Путин приедет в Мексику, он должен быть арестован, ведь страна признала юрисдикцию Международного уголовного суда и ратифицировала Римский устав.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российские СМИ, ссылаясь на посольство Мексики в РФ, сообщили, что Путин получил приглашение посетить инаугурацию президентки Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября.

"Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину. Президент России примет решение, будет ли он принимать участие в церемонии сам, назначит ли другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени", — говорится в сообщении посольства Мексики в РФ.

В марте 2023 года Международный уголовный суд обвинил российского диктатора Владимира Путина в военных преступлениях в Украине и выдал ордер на арест. Юрисдикция МУС не распространяется на Россию, не подписавшую Римский устав, однако Мексика это сделала в 2005 году. Таким образом, если Путин прилетит в Мексику, страна обязана арестовать российского диктатора и отправить в суд МУС.

Напомним, что Путин избегает визитов в страны, ратифицировавшие Римский устав. Приезд российского диктатора в Турцию постоянно переносится, а на саммит БРИКС в ЮАР вместо Путина полетел глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине отреагировали на выдачу ордеров на арест Шойгу и Герасимова.

Также "Комментарии" писали о том, что бывший президент Монголии призвал арестовать Лукашенко во время визита в страну.