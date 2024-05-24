Лубянка вошла во вкус: Минобороны РФ напророчили чистки хуже, чем в 1937

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Ткачик Олеся
Как сообщил военный обозреватель группы "Информационно сопротивление" Александр Коваленко, уже на следующей неделе зачистки в Минобороны террористической России усилятся и примут новый оборот.
Александр Коваленко
По его информации первые аресты, которые с размахом прошло в России, были такой себе "пробой пера". Коваленко отметил, что как и ожидалось, российская армия не готова выступать с протестами.
Более того, как обратил внимание военный обозреватель, российские пропагандисты и даже военкоры радовались процессу отставок и даже "хлопали в ладоши", предполагая, что чистки усилят армию.
При этом военный обозреватель посоветовал запасаться попкорном.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что чистки в Минобороны РФ никоим образом не связаны с коррупцией, считает политолог Вадим Денисенко. По его словам, они также в ближайшей перспективе не повлияют и на ведение боевых действий в Украине Денисенко считает, что посадки в РФ преследуют цель создать репрессивный аппарат, который будет держать систему в страхе и роль ФСБ в этом процессе чрезвычайно растет. При этом кремлевский диктатор хочет изменить систему, чтобы в ней особо ничего не изменилось.
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Ігор
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