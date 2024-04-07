Любимого исполнителя Путина экстренно госпитализировали: что известно о его состоянии

Известного российского певца, лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева , одобряющего террористическое вторжение России в Украину, госпитализировали в больницу в российской столице.

Николай Расторгуев (фото из открытых источников)

Российские СМИ написали, что музыкант поехал в больницу в сопровождении личного врача, потому что у него проблемы с сердцем.

По информации источника, в медицинском заведении Расторгуеву сделают полное обследование, также применят процедуру по восстановлению ранее имплантированного кардиовертера-дефибриллятора.

Еще обнародована информация, что планируется плановая проверка сердца. В 2017 году у Расторгуева нашли патологию сердца, врачи диагностировали аритмию.

Также не раз в российских СМИ писали, что он любимый исполнитель Путина. Мол, главе Кремля очень нравятся его песни, в частности об армии РФ.

Известно, что Николай Расторгуев – советский и русский музыкант, певец, гитарист, актер; народный артист Российской Федерации (2002). Член партии "Единая Россия" с 2006 года.

В ЕС отмечают, что Николай Расторгуев "поддерживал агрессивную войну России против Украины своими музыкальными выступлениями и общественной деятельностью. Выступал во время пропагандистского митинга в поддержку незаконной аннексии Крыма и войны против Украины".

Ранее Расторгуев был внесен ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны за участие в концертах, направленных на поддержку войны с Украиной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России популярного ведущего госпитализировали с инсультом. Популярный российский телеведущий и актер Алексей Куличков внезапно госпитализирован в одну из больниц на территории Московской области. Врачи диагностировали 47-летнему ведущему инсульт.