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Любимый кремлевский режиссер заявил о перевороте в России и терроре

Михалков заявил о том, что экс-депутаты Госдумы готовят госпереворот в стране-оккупанте России.

23 июля 2024, 23:45
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Лиля Воробьева

Российский режиссер Никита Михалков, известный своей поддержкой террористического вторжения России в Украину, заявил, что выехавшие из России бывшие депутаты Госдумы организовали в Польше "парламент новой РФ".

Любимый кремлевский режиссер заявил о перевороте в России и терроре

Никита Михалков (фото из открытых источников)

В эфире программы "Бесогон ТВ" Михалков сообщил, что в заседаниях этого парламента участвовало около 60 экс-членов Госдумы. Он также заявил, что речь идет о терроре в России.

"И это предлагают люди, которые все имели от этой власти, находясь у ее кормушки," — подытожил Михалков свои высказывания.

В программе Михалков также выразил множество других утверждений в духе российской пропаганды, утверждая, что Россию хотят напасть и что страна находится в опасности. Однако в настоящее время именно Россия незаконно вторглась в Украину и совершает страшные кровавые преступления.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кремлевский режиссер Михалков снова при смерти . Российская знаменитость, кинорежиссер Никита Михалков, поддерживающий кровавые власти Путина, попал в больницу в пятницу, 2 июня. Российские медиа информируют, что Михалкова отвезли в одну из московских клиник, потому что он постоянно жаловался на боль в сердце и одышку.

При этом у кинорежиссера уже немало времени имеются проблемы с сердцем. Сразу после нового года его уже спасали, потому что подозревали коронавирус. К болям в легких добавились еще повышенное давление и боль в сердце. Состояние художника было тяжелым. К слову, режиссер и продюсер из РФ наиболее влиятельным в области российской кинематографии. Никита Михалков владеет несколькими престижными наградами за отснятые фильмы, в частности, у Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля за свой кинофильм "Утомленные солнцем", которую он получил в 1994 году.
 



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Источник: http://smotrim.ru/brand/58496
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