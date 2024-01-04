Любовница Путина в развратном наряде посетила скандальную "голую" вечеринку (ФОТО)

20 декабря в Москве прошла вечеринка для российских звезд. Ее организатор – ведущая и блоггер Анастасия Ивлеева . Тема вечеринки "Almost naked" — "почти обнаженный". Российские знаменитости пришли туда в откровенном наряде, появившиеся после этого светского мероприятия фото вызвали общественное возмущение.

Алина Кабаева (фото из открытых источников)

Российских звезд, участвовавших в этой светской тусовке, начали "отменять" в стране-агрессорке – Ивлеевой выписали штраф на кругленькую сумму, Киркорова и Лолиту "вырезают" из проектов, где они задействовались.

При этом среди приглашенных "почти голой" вечеринки засветилась и российская гимнастка Алина Кабаева , которой приписывали роман с диктатором Путиным. Гимнастка появилась на звездной тусовке в черном платье-пеньюаре с глубоким декольте, лакомилась шампанским и счастливо фотографировалась со знаменитостями.









Представители российской общественности начали робко предлагать, чтобы лишить гимнастку Кабаеву спортивных званий. Но им напоминают, что для избранных в РФ закон не писан.

При этом, министр спорта РФ Олег Матицын ответил на вопрос о Кабаеве следующее: "Если иногда случаются нюансы, не стоит спешить и решать все сгоряча: подождем, успокоимся, смотри – и все наладилось. Как потом, скажем, звание возвращать? Оставьте известных спортсменов в покое!"

Спикер кремля Песков трусливо открестился от того, чтобы как-то прокомментировать появление Кабаевой на голой тусовке. "Что касается вот этой вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает. Алина Маративна и Минспорт справятся и без нас", – ответил он.

Официальный представитель Алины Кабаевой и она сама пока не дают комментарии об этой ситуации. Однако вряд ли в сетях быстро обнародуют очередное видео, где гимнастка, как Киркоров, извинится за свою затею.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ доверенное лицо Путина назвали бессовестным