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Любовные страсти в Кремле: Медведев хочет отбить у Путина любовницу

Медведев в пьяном виде выдал тайну о личной жизни Путина

3 марта 2024, 23:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Экс-президент террористической России Дмитрий Медведев снова злоупотреблял с крепкими напитками и сказал излишнее о Екатерине Мизулине.

Любовные страсти в Кремле: Медведев хочет отбить у Путина любовницу

Дмитрий Медведев и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как говорят, уже некоторое время ходят слухи, что Екатерина Мизулина — новая любовница Путина.

При этом Дмитрий Медведев в прошлом году довольно долго сдерживал себя от плохой привычки пить алкоголь, даже в его окружении удивлялись, как заметно посвежел друг хозяина Кремля. Но в январе бывший президент снова упомянул о своей страсти к крепким напиткам.

По информации источников, близких к бывшему главе Кремля, которую они рассказали российским СМИ , на одной из таких посиделок Медведев не сдержался.

"Он узнал, что начальник (Путин) сблизился с Мизулиной. И сказал, что Владимир Владимирович слишком стар и Катя могла бы найти себе кого-нибудь помладше", — сказал источник.

Все участники этой встречи, всего их было четверо, заключили, что бывший президент и сам не был бы против, чтобы общаться с Екатериной Мизулиной.

До обнародования этого разговора в российских СМИ ни Путин, начавший кровавое вторжение в Украину, ни Мизулина, не знали о таких замыслах Дмитрия Медведева.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин засыпал свою новую пассию подарками . Хозяин Кремля Владимир Путин, как представляется, вовсе не беспокоится, сколько российских военных погибает во время страшной войны в Украине, которую начала РФ.

Как информируют источники российских СМИ, Путин озаботился, что его возможная любовница Екатерина Мизулина испытывает проблемы из-за отношений с ним. Хозяин Кремля решил осчастливить ее подарками "в благодарность за приятное общение, глубокие беседы и взаимопонимание". О первом подарке рассказала сама Мизулина на своей странице в Телеграмме, обнародовав фотографию и видео.
 



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Источник: https://t.me/kremlin_secrets
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