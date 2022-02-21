Макаревич раскритиковал Путина за миллиарды – на учения у украинской границы и беженцев с «ЛДНР»

Фронтмен группы "Машина времени", общественный активист Андрей Макаревич раскритиковал позицию Кремля относительно выделения средств российских налогоплательщиков на учения военных у украинской границы и "беженцев" из квазиреспублик "ЛДНР". Как передает портал "Комментарии", свою позицию музыкант представил на своей странице в Facebook.

Андрей Макаревич. Фото: фото из открытых источников

Андрей Макаревич отметил, последнее время президент России Владимир Путин проявляет особое внимание к Украине. Он выделяет большие средства, когда речь идет о миллиардах на военные учения вблизи украинской границы. Также выделяются весьма приличные суммы на беженцев. Но при всем при этом президент должен понимать, что в данном случае речь идет о средствах самих россиян, которыми он распоряжается по своему усмотрению.

Читайте также на портале "Комментарии" — Андрей Макаревич резко высказался о войне РФ против Украины. Он отметил, что военная агрессия России против Украины происходит на фоне молчаливого согласия большинства россиян. При этом сами россияне не понимают, что их руководство развязало войну против другой суверенной страны, поссорило Россия со всем цивилизованным миром. Но сами россияне на это все закрывают глаза, отказываясь признавать очевидные вещи.

При этом музыкант подчеркнул, что с такой властью довольно проблемно живется и самим россиянам. Законы в России существуют лишь для видимости. Их выполнение обязательно только для простого народа, но не для тех, кто имеет отношение к власти.

Андрей Макаревич возмутился, что терпение россиян его удивляет.





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