Макрон и Шольц провели разговор с Путиным: какие результаты переговоров

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз провели телефонный разговор в субботу, 12 марта, с президентом России Путиным. Разговор длился больше часа. Как сообщают "Комментарии", результаты переговоров были опубликованы на сайте канцлера Германии.

Путин - фото из открытых источников

"Переговоры являются частью текущих международных усилий по прекращению войны в Украине. Во время 75-минутного разговора канцлер и президент Франции призвали к немедленному прекращению огня в Украине и дипломатическому разрешению конфликта", — говорится в заявлении канцлера Германии.

Также в пресс-службе канцлера подчеркнули, что Макрон, Шольц и Путин договорились не сообщать дальнейшее содержание разговора.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский впервые назвал потери украинской армии. Владимир Зеленский сообщил во время общения с иностранными журналистами, что за время войны ориентировочно погибли около 1300 украинских защитников. Речь идет о погибших с 24 февраля, когда началась война. Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины 12 марта впервые заявил, сколько украинских военных отдало жизнь в войне за нашу независимость. То есть на 17-й день войны России против Украины.

Также "Коментары" писали, что в МИД РФ заявили о новых "законных целях" в Украине для вооруженных сил РФ. Российская армия может открыть огонь по новым целям в Украине, которыми могут стать конвои с иностранным оружием для украинской армии. Рябков напомнил, что Москва уже неоднократно предупреждала Украину, а теперь уже и предупредила США о том, что последствия передачи Киеву вооружения могут иметь печальные последствия, прежде всего, для самой Украины.

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