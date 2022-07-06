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Макрон не угодил: Лавров набросился на Францию с обвинениями

Причина обиды Кремля в том, что Париж позволил себе придать огласке разговор Макрона и Путина

сегодня, 16:35 comments1433
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве обиделись на официальный Париж за обнародование содержания разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным, который состоялся за четыре дня до полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В МИД РФ такое шаг Франции назвали нарушением "дипломатической этики". Как передает портал "Комментарии", об этом Лавров заявил на пресс-конференции со своим вьетнамским коллегой, пишут российские пропагандистские СМИ.

Макрон не угодил: Лавров набросился на Францию с обвинениями

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

О сравнительно давнем разговоре Сергей Лавров вспомнил совершенно неслучайно. Ведь широкая общественность узнала о беседе двух лидеров, когда ее подробности были обнародованы на прошлой неделе в документальном фильме "Президент, Европа и война". Он раскрывает поведение Макрона на переговорах с Россией. 

Теперь Лавров решил вспомнить о дипломатической этике, заявив, что так нехорошо себя вести Франции.

Глава МИД России отметил, что Москве не может быть стыдно за те переговоры, ведь российские дипломаты всегда ведут переговоры так, чтобы за их итоги не было стыдно. 

Огласка разговора Макрона и Путина сильно задела Кремль. Подтверждением этого есть то, что Лавров стал не первым российским дипломатом, который уже публично упрекнул Париж. Сразу после выхода фильма свое негодование высказала спикер МИД РФ Мария Захарова. Она возмутилась, что во время конфиденциального разговора между лидерами России и Франции присутствовала съемочная группа.

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