Цель – втянуть Беларусь в войну: на какой стадии Путин – какая задача сегодня стоит перед Лукашенко

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке 6 июля сообщил, что не наблюдает на территории Республики Беларусь (РБ) создания ударных соединений врага для повторной попытки вторжения с севера. Между тем, тема очередного вторжения в Украину со стороны Беларуси (силами только российской армии или в союзничестве с белорусской) остается более чем актуальной. По этому поводу недавно снова высказался президент Украины Владимир Зеленский. А номинальный президент Беларуси Александр Лукашенко фактически открыто завил, что РБ пытаются втянуть в войну против Украины. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" угрозу с севера и внутреннюю ситуацию в Беларуси.

Белорусские военные. Фото: из открытых источников

Открыто вступать в войну с Украиной – Лукашенко страшно и невыгодно

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отмечает, что последние заявления Лукашенко в адрес Украины – достаточно резкие. И показывают, что тот нервничает. Что Россия продолжает давить, пытаясь вовлечь РБ в прямое столкновение с Украиной.

"Но с точки зрения позиций и действий самой белорусской государственной машины – пока приготовления к войне нет. Скорее Лукашенко пытается заболтать Россию в очередной раз. Кормить "завтраками". Мол, мы договорились, я сказал очередную гадость в адрес Украины. И пока хватит, – отмечает эксперт. – Открыто вступать в войну с Украиной – Лукашенко страшно и невыгодно. Так что он будет пытаться продолжать петлять".

При этом, по мнению Игоря Тышкевича, следует обратить внимание на вопросы внутренней белорусской политики. Где происходят интересные процессы.

"Россия пытается демонстрировать, что она не оставит без контроля начавшуюся трансформацию политической системы Беларуси. Соответственно, это дополнительный вызов для официального Минска. Потому что те же самые пророссийские партии, структуры Кремль будет продолжать создавать в Беларуси. Хочет того Лукашенко или нет", – констатирует эксперт.

Телодвижения у границ со стороны армии РБ, угрожающие заявления Лукашенко призваны отвлечь часть сил ВСУ на прикрытие северных кордонов

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев рассуждает так:

"Заметно, что Лукашенко чувствует себя весьма некомфортно в данной ситуации. Ломается его традиционное балансирование. Стремление под декларации общности с РФ – сохранить некоторую свободу рук. Но, похоже, что Путин его дожимает. Хоть по большому счету Беларусь и так уже по полной поучаствовала в агрессии против Украины. С территории РБ велись и ведутся ракетные обстрелы, оттуда заходили на нашу землю российские войска. Но одно дело, когда по белорусской территории двигаются российские войска, когда они же с этой территории обстреливают Украину, а совсем другое – задействование непосредственно белорусской армии, которая, в отличие от российской, намного меньше и не имеет боевого опыта".

По словам политолога, даже с учетом мобилизационного развертывания, на то, чтобы привести войска РБ в более-менее боеспособное состояние, требуется определенное время. И это вопрос не дней и даже не недель.

"Потому у Лукашенко есть вполне резонные аргументы касательно того, что атака на Украину силами армии РБ несет существенные риски. И может ударить по позициям Лукашенко в самой Беларуси. Известно, что идея непосредственного вовлечения белорусской армии в вторжение в Украину не пользуется популярностью в РБ", – подчеркивает Андрей Золотарев.

Он думает, что ближайшие неделя-две дадут более четкое понимание, удалось ли Лукашенко и в этот раз "пропетлять".

"Пока же и украинская разведка, и зарубежные источники указывают, что нет данных, указывающих на подготовку белорусской армии в ближайшее время попытаться вторгнуться в Украину, – акцентирует эксперт. Ну, а всяческие телодвижения у них границ со стороны армии РБ, угрожающие заявления Лукашенко призваны отвлечь часть сил ВСУ на прикрытие северных кордонов. Мы вынуждены принимать внимание, что Беларусь в какой-то момент может принять непосредственное участи в агрессии. Но Лукашенко, мне кажется, будет сопротивляться до последнего. Прекрасно понимая те риски, которые такое вторжение несет как лично для него, так и для всей Беларуси".

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