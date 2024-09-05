Малайзия решила простить РФ самую кровавую трагедию: о чем речь

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Ткачик Олеся
Дрейф Малайзии в сторону БРИКС и визит премьер-министра страны Анвара Ибрагима в РФ и его встреча с диктатором Владимиром Путиным, наталкивают на мысль, что страна решила простить РФ самую кровавую трагедию, считает экономист Алексей Кущ.
Малайзийский Боинг
По его словам, этим летом было 10-летие трагедии МН-17, сбитого россиянами над Донбассом в 2014-м году. В этой трагедии обвиняли российское руководство.
По его словам, в этом контексте вспоминается трагедия корейского боинга, который был сбит советским истребителем в 1983 году. Тогда погибло 269 пассажиров, в том числе, 23 ребенка.
По его мнению, большинство стран мира ориентируются на свои рациональные интересы, а не на психоэмоциональные реакции и иррациональное чувство возмездия, мести или ресентимента.
Экономист уверен, что Малайзия ищет свою выгоду. Он отметил, что ее моральную анестезию трудно принять со стороны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Турция решила присоединится к БРИКС.
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