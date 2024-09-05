Малайзия решила простить РФ самую кровавую трагедию: о чем речь

Дрейф Малайзии в сторону БРИКС и визит премьер-министра страны Анвара Ибрагима в РФ и его встреча с диктатором Владимиром Путиным, наталкивают на мысль, что страна решила простить РФ самую кровавую трагедию, считает экономист Алексей Кущ.

Малайзийский Боинг

По его словам, этим летом было 10-летие трагедии МН-17, сбитого россиянами над Донбассом в 2014-м году. В этой трагедии обвиняли российское руководство.

"А чей это был Боинг, помните? Малайзийских авиалиний. Почему такие трагедии уходят в прошлое? Это и есть мировая "реальная политика", — отметил эксперт.

По его словам, в этом контексте вспоминается трагедия корейского боинга, который был сбит советским истребителем в 1983 году. Тогда погибло 269 пассажиров, в том числе, 23 ребенка.

"Кстати, членом Политбюро при умирающем Андропове тогда был никто иной как Горбачев. Но это не помешало встретиться с ним Рейгану в Рекьявике и начать переговоры", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, большинство стран мира ориентируются на свои рациональные интересы, а не на психоэмоциональные реакции и иррациональное чувство возмездия, мести или ресентимента.

"Это трудно принять на индивидуальном уровне, особенно родственникам жертв. Но лидер страны никогда не руководствуется эмоциональными маркерами при принятии решений", — говорит Кущ.

Экономист уверен, что Малайзия ищет свою выгоду. Он отметил, что ее моральную анестезию трудно принять со стороны.

"Но если граждане этой страны в результате новой геополитики своего руководства станут жить лучше, значит премьер-министр страны работал хорошо и его партию переизберут. Так работает система власти в странах, которые хотят развиваться и ищут возможности для этого как могут", — заявил Кущ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Турция решила присоединится к БРИКС.



