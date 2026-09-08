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Мария Захарова заявила, что российские ядерные силы возьмут под прицел военную инфраструктуру новой страны

Ракетная эскалация на Севере: Москва угрожает Норвегии из-за развертывания американских пусковых систем Mk-41

8 сентября 2026, 14:22
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Недилько Ксения

Официальное представительство Министерства иностранных дел РФ разразилось новыми угрозами в адрес европейских государств, на этот раз избрав мишенью Норвегию. Поводом для очередной агрессивной риторики Москвы явилось размещение на территории этой североевропейской страны американских наземных пусковых установок. Российская сторона расценивает усиление оборонных возможностей НАТО на северном фланге как непосредственную подготовку к масштабному конфликту.

Мария Захарова заявила, что российские ядерные силы возьмут под прицел военную инфраструктуру новой страны

Мария Захарова. Фото: МИД рф

"Появление в Европе американских комплексов, способных к пуску ракет средней и меньшей дальности (РСМД), расцениваем как еще один шаг в бесконечной череде остро дестабилизирующих действий стран НАТО", — заявила представитель российского дипведомства Мария Захарова, комментируя действия Вашингтона и Осло.

Она добавила, что западный блок якобы намеренно демонстрирует агрессивные намерения. По ее словам, при реализации этих планов "не только не скрывается, но и демонстративно выпячивается намерение Североатлантического блока получить большой потенциал для нанесения ракетных ударов в глубину территории нашей страны". Кроме того, в МИДе РФ считают, что Альянс пытается установить тотальный контроль над стратегическими морскими логистическими путями в регионе.

Особую обеспокоенность у Кремля вызывает техническая универсальность развернутого вооружения. Россияне подчеркивают, что мобильные системы на базе пусковых ячеек Mk-41 способны поражать как сухопутные, так и морские цели на огромных расстояниях.

"Учитываем также, что данные системы могут применяться для стрельбы дальнобойными крылатыми ракетами "Томагавк", – акцентировала Мария Захарова, детализируя географию потенциальной угрозы. — А их размещение в указанной североевропейской стране позволяет "накрывать" значительный сектор европейской части территории России, включая Москву".

Из-за этого спикер МИД РФ открыто пригрозил Норвегии военным ударом в случае столкновения. Она подчеркнула, что для инициаторов этого шага не должно стать неожиданностью то, что места дислокации комплексов, пункты управления ими и сопутствующая инфраструктура "становятся предметом особого внимания со стороны сил стратегического сдерживания Российской Федерации". Это, по словам Захаровой, напрямую включает планирование боевого применения соответствующих ударных средств в случае вооруженного конфликта.

В заключение представительница страны-агрессора дала понять, что Москва фактически отказывается от каких-либо дипломатических попыток урегулирования вопросов глобальной безопасности с Белым домом.

"Со своей стороны неоднократно и в подробностях разъясняли, что благоприятные условия для предметного и плодотворного стратдиалога из США не сформированы", — констатировала дипломат. Захарова резюмировала, что любые попытки военного укрепления европейских границ "мягко говоря, "обнуляют" предпосылки для конструктивного разговора с США по делу".

Напомним , портал "Комментарии" писал , что РФ провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону американской границы .



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