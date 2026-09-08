Марія Захарова заявила, що російські ядерні сили візьмуть під приціл військову інфраструктуру нової країни

Офіційне представництво Міністерства закордонних справ РФ вибухнуло новими погрозами на адресу європейських держав, цього разу обравши мішенню Норвегію. Приводом для чергової агресивної риторики Москви стало розміщення на території цієї північноєвропейської країни американських наземних пускових установок. Російська сторона розцінює посилення оборонних спроможностей НАТО на північному фланзі як безпосередню підготовку до масштабного конфлікту.

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

"Появу в Європі американських комплексів, здатних до пуску ракет середньої і меншої дальності (РСМД), розцінюємо як ще один крок у нескінченній череді гостро дестабілізуючих дій країн НАТО", — заявила речниця російського дипвідомства Марія Захарова, коментуючи дії Вашингтона та Осло.

Вона додала, що західний блок нібито навмисно демонструє агресивні наміри. За її словами, під час реалізації цих планів "не тільки не приховується, але й демонстративно вип'ячується намір Північноатлантичного блоку здобути великий потенціал для завдання ракетних ударів у глибину території нашої країни". Крім того, у МЗС РФ вважають, що Альянс намагається встановити тотальний контроль над стратегічними морськими логістичними шляхами в регіоні.

Особливе занепокоєння у Кремля викликає технічна універсальність розгорнутого озброєння. Росіяни підкреслюють, що мобільні системи на базі пускових осередків Mk-41 здатні вражати як сухопутні, так і морські цілі на величезних відстанях.

"Враховуємо також, що дані системи можуть застосовуватися для стрільби далекобійними крилатами ракетами "Томагавк", — акцентувала Марія Захарова, деталізуючи географію потенційної загрози. — А їхнє розміщення у зазначеній північноєвропейській країні дає змогу "накривати" значний сектор європейської частини території Росії, включаючи Москву".

Через це речниця МЗС РФ відкрито пригрозила Норвегії військовим ударом у разі зіткнення. Вона наголосила, що для ініціаторів цього кроку не має стати несподіванкою те, що місця дислокації комплексів, пункти управління ними та супутня інфраструктура "стають предметом особливої уваги з боку сил стратегічного стримування Російської Федерації". Це, за словами Захарової, напряму "включає планування бойового застосування відповідних ударних засобів у разі збройного конфлікту".

Наостанок представниця країни-агресора дала зрозуміти, що Москва фактично відмовляється від будь-яких дипломатичних спроб урегулювання питань глобальної безпеки з Білим домом.

"Зі свого боку неодноразово і в подробицях роз'яснювали, що сприятливі умови для предметного і плідного стратдіалогу зі США не сформовані", — констатувала дипломатка. Захарова резюмувала, що будь-які спроби військового зміцнення європейських кордонів "м'яко кажучи, "обнуляють" передумови для конструктивної розмови з США щодо стратсправ".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що РФ провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети в бік американського кордону.