Официальные страницы российской железной дороги (РЖД) сообщили, что на Забайкальской железной дороге на перегоне Алеур-Бушулей произошел сход с рельсов 14 вагонов грузового поезда. Кроме того, были повреждены соседние железнодорожные пути.

В России сошло с рельсов 14 вагонов грузового поезда. Фото из открытых источников

Инцидент со сходом вагонов с рельсов на российской железной дороге произошел 8 января в 19:17. Сначала РЖД сообщили о сходе 27 вагонов грузового поезда, однако затем уменьшили это количество до 14. Российская железная дорога отмечает, что пострадавших в результате аварии нет, а инцидент не представляет угрозы для окружающей среды. Из-за схождения вагонов повреждены соседние железнодорожные пути, поэтому часть пассажирских поездов задерживаются.

РЖД не сообщает причины схождения вагонов на Забайкальской железной дороге и не указывает, какой груз перевозил поезд. Отметим, что в ноябре российское издание "Медиазона" подсчитало, что с 24 февраля 2022 года в России возбуждено около 150 дел о диверсиях, а количество обвиняемых выросло вдвое. Количество таких дел начало расти после изменений в Уголовный кодекс РФ по диверсионной деятельности, согласно которому максимальное наказание предусматривает пожизненное заключение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Финская государственная железнодорожная компания конфисковала в России поезда после длительного процесса переговоров и ультиматумов со стороны Москвы. В РЖД свирепствуют из-за решений финской компании, однако ничего не могут сделать.

Также "Комментарии" писали, что Украина получила неожиданный "подарок" от России. После проверок стало известно, несет ли он угрозу.



