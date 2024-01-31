Масштабные учения НАТО вызвали в Кремле истерику

Большие военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 , начавшиеся в ЕС. Комментируя это, в Кремле заявили об угрозе своей безопасности, поскольку якобы Альянс является инструментом конфронтации. Такое заявление сделал спикер российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет "Интерфакс".

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Спикер Путина, отвечая на вопрос, считает ли Россия их угрозой, однозначно да.



"Однозначно воспринимает. В нашем понимании НАТО — это инструмент конфронтации. Альянс собственно задумывался, формировался, конфигурировался и сейчас управляется Соединенными Штатами именно как инструмент конфронтации. Этот инструмент продолжает выполнять свою роль. Конечно, это угроза для нас, так мы к этому. относимся", — сказал Песков во время брифинга.

Также он заявил, что Россией якобы постоянно принимает соответствующие меры.

"Тем более на фоне того, как альянс, не переставая в течение нескольких десятилетий, двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам", — сказал спикер Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что НАТО "замаскировано" готовится к возможной войне с РФ . Страны НАТО проводят крупнейшие со времен "холодной войны" учения Steadfast Defender 2024, которые продлятся до конца мая. В частности, военные страны Альянса будут учиться противодействовать российской агрессии. Как считает военный эксперт Иван Киричевский, таким образом страны НАТО "замаскированно" готовят свои силы к режиму полной боевой готовности на фоне опасений нападения России на страны, которые являются членами Альянса.

По мнению военного эксперта, европейцы готовятся к наземному наступлению РФ на страны НАТО летом этого года. Кроме того, он подчеркнул, что именно сейчас Украина является ведущим защитником Европы.

