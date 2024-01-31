logo

BTC/USD

42133.62

ETH/USD

2272.47

LTC/USD

66.27

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Масштабные учения НАТО вызвали в Кремле истерику
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабные учения НАТО вызвали в Кремле истерику

В окружении Путина уже успели высказаться по поводу великих учений НАТО Steadfast Defender

31 января 2024, 19:40
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Большие военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 , начавшиеся в ЕС. Комментируя это, в Кремле заявили об угрозе своей безопасности, поскольку якобы Альянс является инструментом конфронтации. Такое заявление сделал спикер российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет "Интерфакс".

Масштабные учения НАТО вызвали в Кремле истерику

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Спикер Путина, отвечая на вопрос, считает ли Россия их угрозой, однозначно да.

"Однозначно воспринимает. В нашем понимании НАТО — это инструмент конфронтации. Альянс собственно задумывался, формировался, конфигурировался и сейчас управляется Соединенными Штатами именно как инструмент конфронтации. Этот инструмент продолжает выполнять свою роль. Конечно, это угроза для нас, так мы к этому. относимся", — сказал Песков во время брифинга.

Также он заявил, что Россией якобы постоянно принимает соответствующие меры.

"Тем более на фоне того, как альянс, не переставая в течение нескольких десятилетий, двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам", — сказал спикер Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что НАТО "замаскировано" готовится к возможной войне с РФ . Страны НАТО проводят крупнейшие со времен "холодной войны" учения Steadfast Defender 2024, которые продлятся до конца мая. В частности, военные страны Альянса будут учиться противодействовать российской агрессии. Как считает военный эксперт Иван Киричевский, таким образом страны НАТО "замаскированно" готовят свои силы к режиму полной боевой готовности на фоне опасений нападения России на страны, которые являются членами Альянса.

По мнению военного эксперта, европейцы готовятся к наземному наступлению РФ на страны НАТО летом этого года. Кроме того, он подчеркнул, что именно сейчас Украина является ведущим защитником Европы.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости