После атаки беспилотников на логистический комплекс компании Wildberries в Краснодарском крае густой дым от масштабного пожара может распространиться на черноморское побережье, в частности, в район резиденции российского диктатора Владимира Путина близ Геленджика. Об этом сообщили российские медиа, ссылаясь на данные метеорологического мониторинга.

Пожар после удара по складу Wildberries в Краснодарском крае

По информации издания "Агентство. Новости", после попадания по складам Wildberries в Краснодарском крае площадью около 150 тысяч квадратных метров над местом пожара поднялся мощный столб дыма. Анализ направления воздушных масс, выполненный с помощью сервиса Meteoweb, свидетельствует о том, что продукты горения двигаются в сторону черноморского побережья.

Согласно прогнозу, в течение нескольких часов дымовое облако должно было достичь Туапсе, а затем пройти через район мыса Идокопас, где расположена одна из резиденций Путина. После этого оно продолжит движение в направлении Новороссийска.

Ресурс указывает, что концентрация продуктов горения вблизи резиденции Путина, по предварительным оценкам, не должна превысить критических показателей. Самый высокий уровень загрязнения ожидается в районе Туапсе, а также вблизи Апшеронска и Горячего Ключа.

Атаку на объекты Wildberries, произошедшую в ночь на 22 июля, подтвердила основательница компании Татьяна Ким. По ее словам, удары были нанесены по складам в Краснодаре и Невинномыске Ставропольского края. В сети появились многочисленные видео и фото масштабного пожара, на которых видны сильные задымления и открытый огонь.

Пожар после удара по составу Wildberries в Краснодарском крае

Президент также подтвердил поражение стратегических целей на территории России, заявив, что такие удары должны ослабить экономический потенциал страны-агрессора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мадяр сделал тревожный прогноз на войну: что будет после смерти Путина.

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