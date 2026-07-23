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Масштабна пожежа в РФ: дим рухається прямо до резиденції Путіна (ФОТО)

Після атаки дронів на склади Wildberries димова хмара рухається в бік резиденції Путіна поблизу Геленджика

23 липня 2026, 08:40
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Slava Kot

Після атаки безпілотників на логістичний комплекс компанії Wildberries у Краснодарському краї густий дим від масштабної пожежі може поширитися до чорноморського узбережжя, зокрема в район резиденції російського диктатора Володимира Путіна поблизу Геленджика. Про це повідомили російські медіа, посилаючись на дані метеорологічного моніторингу.

Масштабна пожежа в РФ: дим рухається прямо до резиденції Путіна (ФОТО)

Пожежа після удару по складу Wildberries у Краснодарському краї

За інформацією видання "Агентство. Новости", після влучання по складах Wildberries у Краснодарському краї площею близько 150 тисяч квадратних метрів над місцем пожежі піднявся потужний стовп диму. Аналіз напрямку повітряних мас, виконаний за допомогою сервісу Meteoweb, свідчить, що продукти горіння рухаються у бік чорноморського узбережжя.

Згідно з прогнозом, протягом кількох годин димова хмара мала досягти Туапсе, а згодом пройти через район мису Ідокопас, де розташована одна з резиденцій Путіна. Після цього вона продовжить рух у напрямку Новоросійська.

Масштабна пожежа в РФ: дим рухається прямо до резиденції Путіна (ФОТО) - фото 2

Масштабна пожежа в РФ: дим рухається прямо до резиденції Путіна (ФОТО) - фото 2

Ресурс вказує, що концентрація продуктів горіння поблизу резиденції Путіна, за попередніми оцінками, не повинна перевищити критичних показників. Найвищий рівень забруднення очікується у районі Туапсе, а також поблизу Апшеронська та Горячого Ключа.

Атаку на об'єкти Wildberries, що сталася в ніч проти 22 липня, підтвердила засновниця компанії Тетяна Кім. За її словами, удари були завдані по складах у Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю. У мережі з'явилися численні відео та фото масштабної пожежі, на яких видно сильне задимлення та відкритий вогонь.

Масштабна пожежа в РФ: дим рухається прямо до резиденції Путіна (ФОТО) - фото 2

Пожежа після удару по складу Wildberries у Краснодарському краї

Президент України також підтвердив ураження стратегічних цілей на території Росії, заявивши, що такі удари мають послабити економічний потенціал країни-агресора.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мадяр зробив тривожний прогноз на війну: що буде після смерті Путіна.

Також "Коментарі" писали, чому ЗМІ РФ злякалися показати наслідки ударів по Wildberries.



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