Как заявил глава российской Минцифры Максут Шадаев, пока проблем в системе нет, так как был реализован комплекс действий по повышению надежности и устойчивости всей инфраструктуры, которая используется для электронного голосования.

Атаки хакеров

Российский чиновник утверждает, что комплекс, который обеспечивает саму процедуру голосования, работает слажено.

"Все усиленно, масштабировано, умощнено, держим ситуацию на контроле. Конечно, ожидаем очень серьезные вызовы, атаки, по масштабу в разы больше, чем были ранее", — заявил чиновник страны-агрессора.

По его словам, Минцифры якобы сделало все возможное и даже больше, чтобы защитить системы от хакеров и все работало.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в России 17 марта должны пройти выборы российского президента. При этом кремлевский диктатор Владимир Путин обратился к гражданам своей страны и призвал их прийти на избирательные участки.

При этом известно, что именно избирательные участки в России назвали совей "законной целью" представители так называемых боевых отрядов Навального. Они, в частности, назвали выборы президента РФ профанацией, так как в списках нет фамилии погибшего Алексея Навального.

В то же время, "принять участие" в выборах решили также представители Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона", которые прорвали границу и вошли на территории Курской и Белгородской областей. Они заявили, что своими действиями хотят сорвать выборы российского президента на этих территориях. Также, российские повстанцы заявили, что подают своими действиями пример "российской беззубой оппозиции".



