logo

BTC/USD

72928.16

ETH/USD

3952.49

LTC/USD

96.00

USD/UAH

38.85

EUR/UAH

42.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Масштабы будут большими. В Минцифры России боятся хакерских атак
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабы будут большими. В Минцифры России боятся хакерских атак

В Минцифры России сообщили о том, что ожидают проведение масштабных хакерских атак на инфраструктуру избирательной системы России в дни президентских выборов в том числе на дистанционное электронное голосование

сегодня, 13:45
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как заявил глава российской Минцифры Максут Шадаев, пока проблем в системе нет, так как был реализован комплекс действий по повышению надежности и устойчивости всей инфраструктуры, которая используется для электронного голосования.

Масштабы будут большими. В Минцифры России боятся хакерских атак

Атаки хакеров

Российский чиновник утверждает, что комплекс, который обеспечивает саму процедуру голосования, работает слажено.

"Все усиленно, масштабировано, умощнено, держим ситуацию на контроле. Конечно, ожидаем очень серьезные вызовы, атаки, по масштабу в разы больше, чем были ранее",
— заявил чиновник страны-агрессора.

По его словам, Минцифры якобы сделало все возможное и даже больше, чтобы защитить системы от хакеров и все работало.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в России 17 марта должны пройти выборы российского президента. При этом кремлевский диктатор Владимир Путин обратился к гражданам своей страны и призвал их прийти на избирательные участки.

При этом известно, что именно избирательные участки в России назвали совей "законной целью" представители так называемых боевых отрядов Навального. Они, в частности, назвали выборы президента РФ профанацией, так как в списках нет фамилии погибшего Алексея Навального.

В то же время, "принять участие" в выборах решили также представители Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона", которые прорвали границу и вошли на территории Курской и Белгородской областей. Они заявили, что своими действиями хотят сорвать выборы российского президента на этих территориях. Также, российские повстанцы заявили, что подают своими действиями пример "российской беззубой оппозиции".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/950380
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:21

Тобто наш мінцифри це клон російського? Бандерівське лахміття нічого свого немає - копіює російське завжди. Не дивно що вишиватна країна Баг не стала самостійною одиницею. Тільки і могли що пихато з фаєрами та гаслами бігати та країну розкрадати.


Новости

Все новости