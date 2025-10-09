Масштабы впечатляют: на Западе раскрыли страшный кризис в РФ из-за войны в Украине

6 октября обнародован внутренний документ Минобороны РФ, который, по данным Forbes, открывает масштаб человеческих и материальных потерь России в войне против Украины за 2025 год.

Фото: из открытых источников

Отчет содержит детализированную статистику раненых и погибших русских военных по каждому боевому подразделению. Как сообщает организация, занимающаяся безопасной сдачей российских солдат в плен, с начала 2025 года РФ потеряла более 280 тысяч человек. Вместе с тем совместное расследование "Медузы" и Российской службы BBC приводит цифру около 219 тысяч погибших и раненых.

Потери не ограничиваются живой силой: две трети российских танков, которые были в начале вторжения, уничтожены, а в Черном море украинские силы повредили или уничтожили почти половину военно-морского флота РФ. Россия также потеряла десятки миллиардов долларов в технике и сотни миллиардов из-за санкций.

Особое внимание исследователи обращают на высокие потери среди офицерского состава – погибли около 6000 старших офицеров, среди них 12 генералов. Наибольшие потери понесли мужчины в возрасте 30–39 лет. :

"Российские мужчины в возрасте около тридцати лет, безусловно, составляют самую большую демографическую группу потерь. Это те, кто должен достигать карьерного роста, но их затянула война", — подчеркнул заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Эндрю Д'Аниери.

Несмотря на очевидные риски, правительство РФ активно мобилизует новобранцев, в том числе из-за денежных стимулов. Добровольцы получают в несколько раз более высокую оплату, чем средняя зарплата по стране, которая сейчас составляет всего $1273. В результате растет количество желающих подписать контракт, несмотря на высокие шансы погибнуть.

