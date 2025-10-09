logo

BTC/USD

121943

ETH/USD

4428

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Масштабы впечатляют: на Западе раскрыли страшный кризис в РФ из-за войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабы впечатляют: на Западе раскрыли страшный кризис в РФ из-за войны в Украине

В результате войны более миллиона российских военных были ранены или погибли, причем серьезные потери понес и офицерский состав.

9 октября 2025, 08:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

6 октября обнародован внутренний документ Минобороны РФ, который, по данным Forbes, открывает масштаб человеческих и материальных потерь России в войне против Украины за 2025 год.

Масштабы впечатляют: на Западе раскрыли страшный кризис в РФ из-за войны в Украине

Фото: из открытых источников

Отчет содержит детализированную статистику раненых и погибших русских военных по каждому боевому подразделению. Как сообщает организация, занимающаяся безопасной сдачей российских солдат в плен, с начала 2025 года РФ потеряла более 280 тысяч человек. Вместе с тем совместное расследование "Медузы" и Российской службы BBC приводит цифру около 219 тысяч погибших и раненых.

Потери не ограничиваются живой силой: две трети российских танков, которые были в начале вторжения, уничтожены, а в Черном море украинские силы повредили или уничтожили почти половину военно-морского флота РФ. Россия также потеряла десятки миллиардов долларов в технике и сотни миллиардов из-за санкций.

Особое внимание исследователи обращают на высокие потери среди офицерского состава – погибли около 6000 старших офицеров, среди них 12 генералов. Наибольшие потери понесли мужчины в возрасте 30–39 лет. :

"Российские мужчины в возрасте около тридцати лет, безусловно, составляют самую большую демографическую группу потерь. Это те, кто должен достигать карьерного роста, но их затянула война", — подчеркнул заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Эндрю Д'Аниери.

Несмотря на очевидные риски, правительство РФ активно мобилизует новобранцев, в том числе из-за денежных стимулов. Добровольцы получают в несколько раз более высокую оплату, чем средняя зарплата по стране, которая сейчас составляет всего $1273. В результате растет количество желающих подписать контракт, несмотря на высокие шансы погибнуть.

Портал "Комментарии" ранее писал , что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на заявление премьера Польши Дональда Туска о газопроводе "Северный поток-2".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.forbes.com/sites/marktemnycky/2025/10/08/how-the-war-in-ukraine-has-sparked-a-demographic-crisis-in-russia/?ss=aerospace-defense
Теги:

Новости

Все новости