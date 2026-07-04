Массированная атака на Санкт-Петербург: что известно

В Санкт-Петербурге раздалась серия взрывов, возникли пожары, а местные паблики сообщили о попаданиях в районе нефтяного терминала и портовой инфраструктуры.

Удар по нефтетерминалу. Фото: из открытых источников

По информации местных Telegram-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта.

Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников.

По его словам, в связи с ситуацией в регионе также возможно снижение скорости мобильного интернета.

При этом стоит отметить, что официальной информации о масштабах повреждений, пострадавших или последствиях атаки на момент публикации российские власти не обнародовали.

Читайте также на портале "Комментарии" — утро 16 июня для Москвы началось с серии взрывов на Московском НПЗ, систем противовоздушной обороны и масштабных ограничений в работе авиации. Российская столица и Подмосковье оказались под атакой беспилотников, из-за чего власти были вынуждены временно ограничить работу нескольких крупных аэропортов.

Также издание "Комментарии" сообщало – углубляющийся топливный кризис в России привел к неожиданному эффекту – владельцы автомобилей массово пытаются перевести машины на газ, чтобы сократить расходы на горючее. Однако стремительный рост спроса обернулся новыми проблемами: оборудования не хватает, очереди растягиваются на месяцы, а цены продолжают расти.

Как сообщает The Moscow Times, количество обращений по установке газобаллонного оборудования (ГБО) в июне оказалось примерно на 35% выше, чем весной. Автовладельцы стремятся найти более дешевую альтернативу бензину, стоимость и доступность которого вызывают все больше вопросов.



